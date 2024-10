Eric del Castillo es hospitalizado: ¿Qué le pasó al actor y cuál es su estado de salud?

Eric del Castillo, el actor y guionista mexicano, fue hospitalizado, debido a que tuvo que ser sometido a una cirugía, ya que padecía fuertes dolores de espalda a causa de una lesión, la cual le impedía estar de pie durante periodos prolongados.

Verónica del Castillo, quien es hija del actor de María, la del barrio, fue la encargada de dar los detalles sobre el procedimiento quirúrgico al que fue sometido; así como el actual estado de salud del actor de 90 años.

¿Qué le pasó a Eric del Castillo y por qué lo operaron?

La periodista y hermana de Kate del Castillo compartió en entrevista con Maxine Woodside que su padre fue sometido a una cirugía para aliviar los dolores de espalda que padecía, los cuales serían consecuencia de una caída que Eric del Castillo tuvo en 2021.

El doctor Víctor Sandoval, quien se encargó de hacer el procedimiento quirúrgico y estuvo presente en la conversación, compartió que el actor recibió un “bloqueo facetario” en la columna.

Eric del Castillo padecía dolores en la espalda, por lo que tuvo que someterse a una cirugía. (Foto: Cuartoscuro)

La Clínica Alemana explica que este procedimiento tiene por objetivo introducir medicamentos antiinflamatorios de larga duración dentro de las articulaciones de la columna vertebral para evitar el dolor.

Víctor Sandoval también compartió que realizó otro procedimiento que consistió en “quemar con calor las terminaciones nerviosas que produce el dolor”; sin embargo, aseguró que la recuperación es de unos cuantos días.

¿Cuál es el estado de salud de Eric del Castillo?

Verónica del Castillo aseguró que Eric se encuentra bien luego del procedimiento quirúrgico e incluso compartió que antes de que este se llevara a cabo, el estado de salud del actor era óptimo.

“Él está súper tranquilo desde ayer. Lo llevé con el cardiólogo, quien mencionó que tenía una leve arritmia, pero también dijo que su presión es de un muchacho de 20, así que está súper bien”, compartió Verónica sobre el estado de salud de Eric del Castillo en entrevista con Maxine Woodside.

Hace tres meses, el actor de Amigas y rivales había dicho para De Primera Mano, programa de Gustavo Adolfo Infante, que debía someterse a una cirugía para aliviar el dolor provocado por una caída.

Eric del Castillo ya había compartido que debía someterse a un procedimiento quirúrgico para aliviar su dolor de espalda. (Foto: Cuartoscuro)

“Me operaron de la espalda hace tiempo, me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos. Entonces me causan dolor”, dijo en su momento Eric, quien compartió que solo estaba esperando a terminar la filmación de la telenovela Mi amor sin tiempo para hacerse la cirugía.

“No es tan terrible, pero me duele cuando estoy de pie. Afortunadamente, la producción me cuida mucho”, comentó en su momento.

¿Cómo fue la caída de Eric del Castillo hace tres años?

En 2021, Eric del Castillo se cayó estando en la casa de Verónica del Castillo, ya que había ido a visitar a su hija, según compartió en una entrevista con De Primera Mano, hace tres años.

El actor comentó que no logró ver bien las escaleras, por lo que resbaló: “Me caí en un escalón, no lo vi y me caí. Fue en casa de Verónica: fui a saludarla, a visitarla, y ya conozco muy bien su casa, pero se me olvidó, me distraje”, aseguró.

Luego de este accidente, el actor fue internado en el hospital en donde le realizaron radiografías en el cráneo para descartar algún daño. Esta caída le provocó una fractura y una herida en la frente.