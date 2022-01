Eric del Castillo responde a críticas sobre su postura de no vacunarse ante COVID-19

Eric del Castillo dijo que no está en contra de la vacuna por COVID-19, pero que no es para él (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días se dio a conocer el resultado positivo de Kate del Castillo a la prueba que detecta el COVID-19. Ahora, su padre Eric del Castillo aseguró que se quiere realizar el test no porque se sienta mal sino para demostrarle al público que está sano con la medicina alternativa que usa como tratamiento.

“Estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe, estamos saludables. Me quiero hacer una prueba no porque dude de mi salud sino para decirle a mucha gente: ¡estoy sano! Punto. Ya no me estén fregado”, le dijo a las cámaras del programa Venga la alegría.

Notoriamente molesto expresó que le da coraje que le sigan preguntando sobre las razones por las que no confía en ponerse la vacuna y cómo esto ha visto afectada su carrera profesional. “Me da coraje porque están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no me da lo mismo. Tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo. Si me quieren contratar que me hagan una prueba, a lo mejor estoy yo más sano que los que se vacunan”, agregó.

Asimismo, relató la comunicación que ha tenido con Kate, quien constantemente le manda a su familia fotografías y videos de sus paseos con su perrita, así como les hace saber su día a día con síntomas leves del virus.

“Yo no estoy en contra de la vacuna y debo de reconocer que gracias a la vacuna han bajado las defunciones. Y vacúnense, por favor. Nosotros sentimos que no la necesitamos, que se entienda que hay libertad. O si no hay libertad, pues entonces ya nos llevó la chin…”, argumentó quien espera que el guión que escribió para la película El extraño hijo del Sheriff sea retomado para otra producción en la que le ofrecieron un personaje a Kate.