Dave Coulier, actor de ‘Full House’, va a consulta por un resfriado y lo diagnostican con cáncer

Cada año, enfermedades como el cáncer cobran la vida de millones de personas alrededor del mundo, sin importar edad, raza, y ni siquiera si eres famoso, como le pasó al medallista olímpico Chris Hoy. Ahora, le tocó a uno de los protagonistas de Full House: Dave Coulier.

Recientemente, el actor reveló que le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin en fase 3, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Por lo general, cuando la enfermedad se encuentra en fase 3 es más complicado erradicarla, y probablemente que haya generado metástasis.

Coulier se enteró de que padecía esta enfermedad hace un mes, y en cuanto se enteró empezó con tratamiento de quimioterapia.

¿Cómo se enteró Dave Coulier de que tiene cáncer?

De acuerdo con el actor, en octubre sufrió de una infección en las vías respiratorias provocada presuntamente por un resfriado. Sin embargo, sus ganglios linfáticos se inflamaron rápidamente.

En una entrevista con la revista People, explicó que la inflamación se expandió a tal grado que un área en su cuerpo llegó al tamaño de una pelota de golf, así que acudió al hospital.

Dave Coulier Dave Coulier se enteró en octubre de que padece un tipo de cáncer en fase 3. (Instagram @dcoulier)

Los médicos, al ver que el crecimiento del ganglio era anormal, lo enviaron a hacerse una tomografía por emisión de positrones (PET) y una tomografía computarizada (TC), así como una biopsia, para descartar cualquier diagnóstico.

¿Qué tipo de cáncer tiene Dave Coulier?

“Tres días después, mis médicos me volvieron a llamar y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo’”, compartió en entrevista con People.

El actor que da vida a Joey Gladstone en Full House, dijo que el resultado de sus análisis resultó agobiante.

“Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador. Este viaje ha sido una montaña rusa muy rápida”, aseguró.

Después de conocer el diagnóstico, Coulier decidió no quedarse de brazos cruzados y empezar a trabajar en un tratamiento que le permita recuperarse, pues afortunadamente el cáncer todavía no llega a su médula ósea.

Dave Coulier se hizo famoso gracias a su participación en la sitcom 'Full House'. (Foto: Instagram @dcoulier)

“Todos nos pusimos de acuerdo y dijimos: ‘Bien, ¿a dónde vamos?’. Y tenían un plan muy específico sobre cómo iban a tratar esto (…) En ese momento (del diagnóstico negativo en la prueba de médula ósea), mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo a un 90 por ciento. Así que ese fue un gran día”.

Dos semanas después inició con tratamiento de quimioterapia, y como medida precautoria se rapó el cabello, pues es bien sabido que en este tipo de tratamientos se suele caer el pelo.

Actor de ‘Full House’ se muestra optimista tras diagnóstico de linfoma de Hodgkin

Actualmente, Dave Coulier tiene un podcast llamado Full House Rewind con Marla Sokoloff, en el que desde el primer capítulo abordo la forma en que se enfrenta a la enfermedad y el apoyo recibido por su familia, sobre todo su esposa, hijo y hermana.

“Cuando recibí la noticia, me quedé atónito, por supuesto, porque no me lo esperaba, pero luego la realidad se impuso y me encontré increíblemente tranquilo con lo que iba a pasar. No sé cómo explicarlo, pero había una calma interior en todo esto, y creo que eso es parte de lo que he visto pasar con las mujeres de mi familia”.

Dave Coulier no es el primero en su familia que enfrenta un diagnóstico de cáncer. (Instagram @dcoulier)

Esto porque también reveló que no es el primer caso de cáncer en su familia, pues su madre, una hermana y sobrina fallecieron de cáncer de mama. Además, otra de sus parientes enfrenta la enfermedad.

“Realmente me inculcaron eso y me inspiraron de alguna manera porque fueron magníficas al pasar por lo que pasaron, y pensé: ‘Yo también estoy bien con esto’. He tenido una vida increíble en un viaje con gente increíble a mi alrededor y estoy bien. Eso cambia la perspectiva, sin duda”, agregó en su podcast.