Muere Paul Teal, actor de ‘The Walking Dead’, a los 35 años: ‘Eras mi alma gemela, mi futuro marido’

Paul Teal actuó en 'The Walking Dead: World Beyond' (2020). El joven intérprete murió tras ser diagnosticado con una grave enfermedad. (Foto: IMDB/ Instagram @paulteal).

Paul Teal, actor del universo de The Walking Dead y series como One Tree Hill, murió a los 35 años en un hospital en Raleigh Carolina del Norte (Estados Unidos), según confirmó su pareja, la actriz Emilia Torello.

A través de una publicación en Instagram, Torello informó que el fallecimiento del joven artista ocurrió el pasado viernes 15 de noviembre y le dedicó un mensaje de despedida:

“Paul, eras mi alma gemela, mi futuro marido, mi roca y mi futuro. Llenabas mis pulmones de risas, mi estómago de mariposas y mi corazón de amor. Te llevaron demasiado pronto, en una batalla en la que luchaste valientemente sin falta. Aunque una parte de mí murió contigo, prometo luchar por encontrar la alegría en la vida, con la misma fuerza con la que tú luchaste por vivir cada día... Te amaré para siempre“.

Emilia Torello Emilia Torello dedicó un mensajea a su prometido Paul Teal. (Foto: Instagram @emiliatorello).

Emilia Torello Emilia Torello iba a casarse con el actor Paul Teal. (Foto: @emiliatorello).

Bethany Joy Lenz, su colega en la producción musical The Notebook (2006) también le dedicó un mensaje en su red social: “Me pesa el corazón... Era demasiado joven para morir. Demasiado joven. Estoy destrozada“.

Además, la actriz con la que compartió el escenario, recordó su pasión por la actuación: “Paul Teal era el tipo de persona que iluminaba una habitación sin pretenderlo. Trabajé estrechamente con Paul durante meses cuando interpretó a Noah en la producción musical de The Notebook... Era tímido y divertido y se sentía muy cómodo en el escenario. Guau. Como su segunda piel. No podías quitarle los ojos de encima”.

¿De qué murió Paul Teal?

El representante de Paul Deal explicó a Variety que el actor murió por el cáncer, apenas siete meses después de enterarse de que lo padecía.

Emilia Torello detalló a TMZ que el pasado abril, su prometido fue diagnosticado con cáncer de páncreas neuroendocrino en etapa 4: “Era el hombre con más talento que he conocido. Cuando se proponía algo, no había quien le parara. Era la persona más diligente y dedicada. Creía de todo corazón que saldría adelante gracias a esas cualidades".

Su más reciente trabajo lo rodó mientras estaba en tratamiento contra el cáncer: The Hunting Wives, la cual se estrena en 2025.

Paul Teal es conocido por 'Aguas profundas', 'La calle del terror (Parte 2)' 'One Tree Hill'. (Foto: Instagram @paulteal).

American Cancer Society explica que este tipo de cáncer es un tumor que surge en el páncreas cuando las células endocrinas crecen fuera de control.

El Instituto Nacional del Cáncer agrega que cuando el cáncer de páncreas está en etapa cuatro, significa que se ha extendido a otras partes del cuerpo (hígado, pulmones, órganos del abdomen). También se conoce como cáncer de páncreas metastásico o metástasis.

¿Quién fue Paul Teal?

Paul Teal nació en 1989 en Wilmington, Carolina del Norte, su carrera comenzó en el teatro, industria en la que hizo producciones como The Notebook (historia sale en la película Diario de una pasión), Newsies, Sweeney Todd y Rent.

Su primera vez en televisión fue en One Tree Hill (2010), serie en la cual participó en siete episodios de la séptima temporada, en el papel invitado de Josh.

Paul Teal en 'Outer Banks', temporada 2. (Foto: Instagram @paulteal).

Posteriormente, tuvo papeles secundarios en Dinastía y USS Christmas; en 2020, Paul se sumó al elenco de la miniserie The Walking Dead: World Beyond, la cual aborda la historia de la primera generación que crece durante el apocalipsis que se introdujo con la producción de zombis The Walking Dead (2010). Él interpretó a Walter.

“Es genial formar parte de The Walking Dead: World Beyond”, escribió Paul en Instagram en 2020.

Paul Teal es Walter en 'The Walking Dead: The World Beyond'. (Foto: Instagram / @paulteal).

Series y películas de Paul Teal