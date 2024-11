Lucero Mijares defiende a Ángela Aguilar tras críticas contra la cantante: ’Espero tenga la piel gruesa’

¿Que aguante vara?: Lucero Mijares mandó un mensaje a Ángela Aguilar por las críticas recibidas a causa de su relación con Christian Nodal, con quien se casó el pasado julio en una ceremonia íntima.

La hija de Lucero Hogaza y Manuel Mijares lamentó los ataques y el ‘hate’ que actualmente la integrante de la Dinastía Aguilar y por ello la actriz de teatro se solidarizó con ella.

Lucero Mijares quiere una colaboración con Ángela Aguilar. (Foto: Instagram @luceromijaresoficial)

¿Qué dijo Lucero Mijares de Ángela Aguilar por el ‘hate’ recibido?

La protagonista de la obra ‘El mago’ fue cuestionada, en un encuentro con los medios de comunicación, acerca de su opinión sobre los abucheos que recibió la intérprete de ‘Dime como quieres’ en una premiación reciente, sitio donde el público coreó el nombre de Cazzu.

“Mira, la gente a veces comenta pura barbaridad, ella es muy joven, muy chiquita, para aguantar tantas barbaridades, solo quiero decirle que la admiro muchísimo, espero conocerla muy pronto y poder colaborar con ella, solo le deseo muchísima suerte”, dijo en el encuentro publicado por Sale el sol este 19 de noviembre.

“No debe hacerle ningún caso a todo eso, que sea feliz, a esta corta edad muchas cosas van a criticarle, todos hablan de todo (...) No he estado en situaciones similares, si recibí hate, pero tengo la piel gruesa que me dieron mis papás, espero ella también la tenga”, finalizó la hija de los intérpretes de ‘El privilegio de amar’.

Ángela Aguilar recibió el título a Mujer del año 2024 por una revista de circulación nacional. (Foto: Cuartoscuro)

Ángela Aguilar es abucheada en los Kids Choice Awards 2024

Ángela Aguilar fue la conductora de los Kids Choice Awards 2024, celebrado el pasado fin de semana, pero transmitido hasta este martes.

Sin embargo, comenzó a circular un video en X donde presuntamente se escucha como corean el nombre de Cazzu mientras ‘Angelita’ está en el escenario (escena por la cual cuestionaron a Lucero Mijares sobre su opinión por lo que vive la joven cantante de regional mexicano).

Todo instantes antes de que supuestamente Ángela Aguilar subiera al escenario para interpretar el tema ‘Abrázame’ en colaboración con Felipe Botello.

Ángela Aguilar es una de las conductoras de los Kids Choice Awards México 2024. (Foto: Instagram @nickelodeonla)

Ángela Aguilar recibe premio a Mujer del año 2024

Ángela Aguilar fue criticada por recibir el premio Mujer del año 2024 después de dar sus declaraciones acerca del inicio de su romance con Christian Nodal, esto fue lo que dijo.

“Todos los involucrados están juntos y unidos A nadie le rompieron el corazón Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien, todos estaban de acuerdo (con la relación), todos sabían qué estaba pasando, somos adultos y sabemos sobrellevarlo”, contó la nieta de Flor Silvestre en una entrevista a ABC News.

A pesar de las opiniones públicas contra ella, la intérprete de ‘La llorona’ recibió la condecoración otorgada por la revista Glamour, nombramiento por el cual existía una petición en internet para retirarlo.