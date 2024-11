Niurka habla de críticas a Ángela Aguilar por relación con Nodal: ‘Nadie le quita el marido a nadie’

Una de las polémicas más sonada en el espectáculo mexicano tiene que ver con Ángela Aguilar y su nombramiento como ‘Mujer del año', lo que provocó cientos de críticas y hasta una solicitud a través de Change.org para que le revocaran este título gracias a las últimas noticias sobre ella y su relación con Christian Nodal.

Sin embargo, hay personas que han defendido a la hija de Pepe Aguilar, y entre ellas se encuentra Niurka, quien no dudó en defenderla y asegurar que tenía aquel reconocimiento más que merecido gracias a su trayectoria.

En un encuentro con algunos medios en el AICM, la actriz fue cuestionada por su relación con Juan Osorio, pero también se le preguntó por el tema del momento.

Niurka hablo de la polémica que hay en torno a Ángela Aguilar. (FOTO: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Niurka de Ángela Aguilar y su premio a ‘Mujer del año'?

Primero, señaló que la revista Glamour, encargada de nombrar a Ángela Aguilar como ‘Mujer del año' en la categoría ‘Regional Mexicano’, tenía el derecho de elegibilidad, tal como ellos mismos lo aseguraron en una publicación vía Instagram.

“Tiene la libertad y el derecho de elegir según su percepción, a quién premiar, y si ellos consideraron que la señora se merece el premio, ¿por qué no? La señora Nodal tiene una trayectoria, con la pena, ‘I’m sorry for everybody'”, dice.

Niurka defiende a Ángela Aguilar

De igual forma, abordó la polémica relación de Ángela y Nodal, quienes volvieron a ser el centro de atención después de que Cazzu desmintió a Aguilar, quien semanas atrás dijo que todos estaban enterados de lo que ocurría entre ellos antes de hacerlo público, incluida Julieta, lo cual resultó ser mentira.

En ese sentido, la llamada ‘mujer escándalo' fue contundente, y aseguró que la integrante de la dinastía Aguilar no tuvo que ver con la separación de Nodal y Cazzu, anunciada en mayo pasado.

Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron oficial su relación en junio pasado; un mes después, se casaron. (Foto: AFP)

“Aparte aquí nadie le quita el marido a nadie. Él le da el pi** quien a él le dé la gana", dijo. Acto seguido hizo una declaración que fue censurada por las palabras altisonantes que utilizó, pero que tendrían relación con lo mismo.

Cuando la reportera le explicó que todos los ataques a Ángela Aguilar vienen por la teoría de que Christian Nodal, cantante de ‘Ya no somos ni seremos’, dejó a Cazzu y su hija Inti por andar con la intérprete de regional mexicano, también los defendió.

“No dejó a nadie. Él se fue porque quiso y no fue por ella, fue porque a él le dio la gana y la niña no iba a cambiar eso", comentó.

Niurka pidió que se le deje de victimizar a las mujeres

Con la personalidad que le caracteriza, Niurka también abordó el tema de la victimización a las mujeres, teniendo como ejemplo la polémica de la que estaba hablando.

“Qué afán de victimizar a las mujeres. Las mujeres tenemos más hue*** que muchos hombres, dejen de victimizarlas".