Niurka acusa de difamación a las amigas de Wendy Guevara: ‘Ardidas, han vivido colgadas de su talento’

“Estoy muy feliz de que haya ganado Wendy (Guevara)”, afirmó en un video Niurka Marcos, madre del quinto finalista Emilio Osorio en La Casa de los Famosos México, quien protagonizó diversas polémicas durante el reality show, lo cual provocó que la dejaran de invitar a las galas, además de en contra algunas amigas de la integrante de ‘Las Perdidas’.

La actriz cubana de 55 años habló en varios videos de Tik Tok habló sobre el triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México este domingo, también confirmó que la tenía bloqueada en sus redes sociales: “sí, la verdad bloqueé, todo lo que tuviera qué ver con el ‘hate’, tóxicos que me llegaban de todos lados, ¡bloqueado!, pero como ya ganó, ya salió y va a ver todo, ya la desbloqueé”.

La ‘mujer escándalo’ también le dedicó varios videos este fin de semana a sus amigas Paola Suárez y Evelyn Hernández este fin de semana.

Paolita Suárez y Kimberly son las amigas de Wendy Guevara e integrantes de 'Las Perdidas'. (Instagram @paolitasuarez28)

Niurka acusa a las amigas de Wendy Guevara de difamación

Luego de que los integrantes del ‘team Infierno’ empezaron a comentar la división del premio del ganador entre los finalistas del equipo, en redes sociales hubo seguidores del programa que consideraron abusiva esa repartición, en especial para Guevara.

Niurka acusó en Tik Tok a Paola Suárez (con quien Wendy hizo el famoso video de Las Perdidas que las llevó a la fama) y a Evelyn de comenzar una campaña de difamación contra Sergio Mayer y Poncho De Nigris y agregó capturas de pantalla donde ellas los llaman ‘ladrones’:

“Evelyn y Paola, ustedes son las que están a cargo de esta campaña de desprestigio y delictiva, porque es un delito, en contra de Sergio y Poncho, a nombre de Wendy, usando su nombre, ¿cómo va a reaccionar Wendy cuando vea lo que ustedes dos han hecho?”

Niurka afirmó que la productora de 'La Casa de los Famosos México' quiso hacer fraude. (Foto: Instagram @niurka.oficial / Vix).

Evelyn, amiga de Wendy Guevara dice que Niurka es una ‘vendida’

En tanto, Evelyn contestó a la cubana en una transmisión en sus redes sociales: “Estoy harta de esa señora que no se calla el hocico, pareciera que se le olvida que parte de su carrera es fundamental la comunidad gay, ella aprovecha cualquier momento para tirarle a Wendy, ¿Niurka qué tienes contra Wendy?, con el grito que le pegaste de ‘te esperamos allá afuera, p*rra’... Ya cállate Niurka, ya salió tu hijo, ¿qué más quieres?”

Asimismo, la influencer acusó a Niurka de ‘tirar hate’ contra el programa y de no enfrentarla a ella en persona cuando se encontraron en un aeropuerto hace unos días:

“No soy Rosa María (Noguerón) para quedarme callada. Si tú no te callas, yo tampoco me voy a callar... Siento que tú sí eres la comprada, eres la vendida, a final de cuentas siempre has defendido a Sergio Mayer, más que a tu hijo cuando estaba encerrado”.

Evelyn, amiga de Wendy Guevara, dedicó un video contra Niurka Marcos.

Niurka le respondió que no se estaba escondiendo y no se le acercó en el aeropuerto porque no la vio y no la conoce en persona, también las señaló por aprovecharse de la fama de la ganadora del reality:

“Ustedes han vivido colgadas del talento, de la gracia y luz de Wendy siempre, en su corta etapa de carrera ella ha sido la que ha brillado, a la que le espera un gran futuro, ¿no serán ustedes las que están ardidas? La talentosa es ella”.

Además, agregó que el público, incluyéndose, debía hacerle ver a Wendy lo que habían hecho: “Somos nosotros los encargados de hacerle saber a Wendy que las brujas que tiene al lado son todo, menos sus amigas”.

Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: TikTok @lacasafamosos_)

Otras polémicas de las amigas de Wendy Guevara y Niurka

A inicios del pasado julio, cuando la influencer Kimberly ‘La más preciosa’, una de las amigas de Wendy Guevara, pidió a sus seguidores que salvaran a Raquel Bigorra, quien finalmente fue la cuarta eliminada en esos días.

“Ya saben que yo amo a mi hermana Wendy, pero también les pido de favor que no expulsen a mi hermana y amiga Raquel Bigorra... dejamos que se quede dentro de la casa”, explicó Kimberly en un video.

Luego de ello, Kimberly fue criticada por los fans de Wendy porque Paola Suárez reveló en YouTube que un fan de Raquel Bigorra le ofreció dinero para que hiciera un llamado a salvarla, lo cual ella no aceptó.

A lo largo de los 71 días que duró el programa, Niurka comentó lo que sucedía en la casa, incluso lanzó comentarios contra Wendy porque no confrontó a Bigorra durante el posicionamiento cuando estuvo nominada.

Además, la cubana acusó fraudes de la producción de Rosa María Noguerón por supuestamente beneficiar a ciertos concursantes: “Gracias a dios, entre toda la audiencia pudimos sacar a Jorge Losa, porque si no hubieran hecho que gane”, mencionó en Tik Tok.