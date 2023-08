Finalistas del ‘team Infierno’ niegan bullying en ‘La Casa de los Famosos’: ‘Así nos llevamos’

“Nosotros así nos llevamos y así nos queremos”, explicó Poncho de Nigris en una entrevista en la que se cuestionó sobre el bullying que se vivió dentro de La Casa de los Famosos México.

El pasado 13 de agosto, la primera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final con un evento en el que se coronó a Wendy Guevara como la ganadora del reality show. La influencer recibió un premio de 4 millones de pesos.

Tras su victoria, las redes sociales celebraron con memes y mensajes de apoyo. Asimismo, este 14 de agosto los integrantes del ‘team Infierno’ han formado parte de conversaciones con ciertos medios para hablar sobre su experiencia sobre en el programa.

En redes sociales señalaron a 'team Infierno' de practicar bullying en 'La Casa de los Famosos México'. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Hubo bullying en ‘La Casa de los Famosos México’?

La primera temporada de La Casa de los Famosos México se caracterizó por las interacciones y relaciones que formaron los 14 participantes; sin embargo, también hubo momentos en los que se presentaron algunas polémicas.

Destacan las peleas entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer, los comentarios de Bárbara Torres, hasta la forma en la que un equipo trataba al otro y hasta una agresión que sufrió Nicola Porcella cuando sus compañeros le bajaron los pantalones.

Este 14 de agosto, en conversación con N+, se les preguntó al ‘team Infierno’ sobre el supuesto acoso que se vivió dentro del programa.

Los exconcursantes de 'La Casa de los Famosos México' explicaron su forma de convivencia. (Instagram / @lacasafamososmx)

“No, nos tirábamos ‘carrilla’ durísimo”, aseguró Poncho de Nigris cuando se les preguntó si se vivió bullying en La Casa de los Famosos Méxco, “así nos llevamos y así nos divertimos. Sin ‘carrilla’ no hay pandilla”.

El ex Big Brother aseguró que, a pesar de que parecería que se molestaban entre ellos y a los demás exconcursantes, es la forma en la que se relacionaron.

“Así se la pasan muchos amigos en su casa, nada más que como aquí andábamos expuestos, hay mucha gente que se ofende. Nosotros así nos llevamos y así nos queremos. Yo creo que, el que se sube se pasea, entonces todos nos subíamos y nos paseábamos”.

Los miembros del ‘team cielo’ tuvieron una percepción diferente, como ‘La Barby’ Juárez, quien ha dicho que dejó que le hicieran bullying y no quiso entrar en su dinámica.

¿Nicola Porcella se sintió ofendido por la ‘broma’ que vivió en ‘La Casa de los Famosos México’?

A finales de julio, el actor Nicola Porcella sufrió una ‘broma’ en La Casa de los Famosos México que algunos internautas señalaron como agresión.

Algunos de sus compañeros del ‘team Infierno’, lo tiraron al suelo para bajarle su ropa interior para darle varias nalgadas. Tras aquel momento, Sergio Mayer tomó una crema y la untó por el cuerpo de Porcella y luego, mientras sostenía un cepillo de dientes, el ex Garibaldi aseguró lo siguiente: “Te salvaste porque esto iba directo a ti”.

Dentro de la entrevista con N+, se le preguntó a Nicola si se ofendió por aquel momento:

“Olvídate que me podía haber sentido ofendido, me divertí, me paré y hasta le dije a Sergio que me comprará otra crema... la verdad es que son como mis hermanos, es la forma en la que me divertía con ellos, nunca hubo ese bullying”. Los demás finalistas coincidieron.