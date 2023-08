Así reaccionó el ‘Team Infierno’ tras conocer su lugar en la final de ‘La Casa de los Famosos México’

La Casa de los Famosos México llegó a su fin. Tras casi tres meses de encierro el público eligió a la ganadora del programa producido por Televisa: Wendy Guevara se convirtió en la primera mujer trans en llevarse el primer lugar en un reality show mexicano.

Las reacciones de los finalistas tras conocer el nombre del cuarto finalista despertaron miles de respuestas en redes sociales, cuya tendencia posicionaba a la integrante de ‘Las Perdidas’ como una de las favoritas para llevarse el título.

Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Qué dijeron los finalistas de La Casa de los Famosos México?

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara comenzaron a prepararse desde las primeras horas de la tarde para la gala.

Después de algunos bloques de recuentos de los mejores momentos en el reality, Galilea Montijo anunció que daría el primer nombre de la noche.

Sergio Mayer: ‘No vine a hacer amigos’

Sergio Mayer fue el cuarto finalista de La Casa de los Famosos México. ‘El Estatrega’, ‘El Tata’ ‘El Viejito’ fueron algunos motes con los que nombraron al actor y político.

Mayer expresó que siempre se guio por la estrategia y pese a que fue “el más nominado” no se arrepentía de nada de lo sucedido en el programa.

“No me arrepiento de nada, ni de lo que he dicho ni de lo que he hecho”, señaló.

Asimismo dijo que desde un inicio había tenido claro que la competencia sería muy fuerte y que debía mantenerse sobre un mismo objetivo.

“Vengo a competir contra mí. No vengo a hacer amigos”, declaró.

El ex Garibaldi también compartió a la audiencia que sintió la presión en todo momento, no obstante saber la decisión del público después de cada nominación le daba ánimos para continuar.

“Sin cada uno de ustedes el ‘Team Infierno’ no hubiese sido posible”, declaró el cantante tras salir de la casa.

“Hice toda la estrategia, inteligencia, pero hubo algo por lo que ya no pude seguir jugando y tiene que ver con ese tramo generacional que hay con todos mis compañeros y ese tramo que hay con las redes sociales. Yo ya estaba fuera”, confesó el exfuncionario.

Tras finalizar sus declaraciones, Isabella Camil y sus hijas se acercaron al escenario para recibir a Sergio Mayer en un abrazo colectivo.

Sergio Mayer es un actor, cantante y expolítico mexicano. (Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales)

Poncho de Nigris: ‘Es mi último reality’

Como tercer finalista, Poncho de Nigris destacó que el objetivo se había cumplido pese al cambio de reglas y al orden de expulsiones.

“Me siento muy contento, se cumplió la misión que era llevar a un ganador del ‘Team Infierno’”, explicó al público una vez que llegó al foro.

Asimismo recordó la mancuerna que hizo junto con el ex Garibaldi: “Sergio y yo siempre con la camiseta bien puesta, tratando de apoyar fuimos los líderes del cuarto Infierno”.

Uno de los momentos que recordó en una de sus intervenciones fue lo difícil que resultaron las pruebas de líder de la semana, pues casi ningún integrante de su equipo lo consiguió.

Antes de despedirse y reencontrarse con su familia, Poncho confesó que se despedía como participante de estos programas de entretenimiento.

“Gracias al público que hizo posible esto, ya es mi último reality y yo quería terminarlo de esta manera con el cariño de la gente”, reveló en vivo.

Poncho fue uno de los integrantes más controversiales de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @lacasafamososmx)

Nicola Porcella: ‘Estoy feliz’

El actor peruano, Nicola Porcella, quien fue el primer en obtener su pase como finalista del programa, esperó la noticia del gran ganador en la sala junto con Wendy.

Tomados de la mano y con muchos nervios, ambos participantes compartieron con Galilea Montijo su sentir previo al resultado final.

“Bastante nervioso, ansioso y ya con ganas de saber. Estoy feliz con todo lo que me ha pasado en estos dos meses y medio”, dijo a la conductora.

Tras varios segundos de espera, finalmente llegó la noticia: Wendy era la ganadora del reality. De inmediato Nicola abrazó a la influencer y la felicitó por su triunfo.

Una vez en el set, Nicola se reunió con su hijo y con su madre, quien ya lo había visitado anteriormente en la casa.

Nicola Porcella obtuvo el boleto que lo hace finalista en el reality show. (Foto: Instagram @lacasafamososmx)

Wendy Guevara: ‘Y nimodérrimo’

Wendy fue la gran favorita del público desde el inicio de La Casa de los Famosos México; sin embargo en una ocasión la creadora de contenido confesó que dudaba llegar a la gala de la final.

“No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘La jota ganó’”, compartió durante una charla.

Sin embargo, con 18 millones de votos, la influencer se coronó como la ganadora del reality. Minutos antes de que Wendy saliera al escenario, confesó a ‘La Jefa’ su sentir: “Me siento sola, pero feliz”.

Wendy Guevara es la participante favorita de 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @soywendyguevaraoficial)

Durante la revelación de los finalistas Guevara se mostró muy nerviosa, pero una vez que supo que era finalista expresó sin temor cómo se percibía.

“Estoy con el pecho súper rojo. Cuando estoy muy nerviosa se me pone así”, indicó a las cámaras.

Asimismo no perdió la oportunidad de revelar cómo agradecer todo el apoyo que el público le brindó durante su estancia en la casa.

“Gracias, de verdad quiero agradecerle a toda la gente que está aquí, que está en sus casas por votar por nosotros y por mí hacerme ganadora. Recuerden a toda mi comunidad gay los amo. No puedo decir más, estoy bloqueada, ¡y ni modérrimo’”, finalizó.

Wendy recibió el premio de 4 millones de pesos, cantidad que de la que la influencer había hablado en días pasados: “Quiero terminar de pagar mi casa y que mi papá y mi mamá dejen de trabajar”.

Tanto en la comunidad de la que es originaria Wendy como en la Zona Rosa de la Ciudad de México, cientos de personas se reunieron para esperar el veredicto y posteriormente celebrar la victoria de Wendy.

Además las redes sociales se inundaron con decenas de memes relativos a la gala de finalistas y al triunfo de la influencer, la primera mujer trans en ganar un reality show en México.