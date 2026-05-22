Estados Unidos busca recuperar la confianza de los viajeros internacionales

Fort Lauderdale.- El turismo internacional hacia Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Aunque el país se mantiene como uno de los destinos más visitados del mundo, organismos como U.S. Travel Association y Brand USA reconocieron durante IPW 2026 que existe una creciente preocupación entre viajeros internacionales sobre temas como revisiones migratorias, percepción de inseguridad, trato hacia extranjeros y posibles restricciones de entrada.

En ese contexto, ambas organizaciones aprovecharon el marco de IPW 2026, la feria turística más importante de Estados Unidos, realizada esta semana en Fort Lauderdale, para enviar un mensaje conjunto: Estados Unidos quiere recuperar la confianza de los viajeros internacionales.

El presidente y CEO de U.S. Travel Association, Geoff Freeman, reconoció que el país enfrenta un escenario complicado. Explicó que Estados Unidos fue el único país del mundo que registró una caída en turismo internacional el año pasado, mientras el resto del mundo creció más de 10%. Además, señaló que el tradicional superávit turístico estadounidense de 50 mil millones de dólares se transformó en un déficit de 70 mil millones.

Sin embargo, Freeman insistió en que parte de la crisis está relacionada con percepciones y desinformación. Uno de los principales temores detectados entre viajeros internacionales es la posibilidad de ser detenidos o sufrir revisiones invasivas al ingresar a Estados Unidos. Ante ello, aseguró que las cifras reales no reflejan un endurecimiento frente a administraciones anteriores.

“Escucho constantemente preocupaciones sobre detenciones o revisiones de dispositivos electrónicos, pero el porcentaje de viajeros sometidos a revisiones secundarias es exactamente el mismo que durante la administración Biden”, afirmó.

La estrategia para revertir esta percepción se apoya en campañas de comunicación y promoción internacional encabezadas por Brand USA. Su presidente y CEO, Fred Dixon, explicó que el organismo busca “armar a los consumidores con información” para que puedan viajar con confianza.

Dixon destacó que la nueva campaña “America the Beautiful” y la iniciativa “Get Facts. Get Going.” buscan combatir narrativas negativas mostrando experiencias reales de viajeros internacionales y enfatizando hospitalidad, seguridad y autenticidad.

La preocupación es particularmente relevante ante la cercanía de eventos globales que pondrán a prueba la capacidad de Estados Unidos para recibir visitantes internacionales, como la FIFA World Cup 2026, que comenzará en pocas semanas.

Freeman aseguró que 83% de los visitantes recientes reportaron haberse sentido seguros y bienvenidos en el país, y consideró que la experiencia real de los viajeros será clave para contrarrestar percepciones negativas.

“América quiere viajeros. América necesita viajeros”, resumió Freeman frente a medios internacionales, al insistir en que el turismo no solo representa un motor económico, sino también una herramienta de diplomacia y reputación global para Estados Unidos.