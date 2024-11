Ángela Aguilar recibe premio como ‘Mujer del Año’: ‘No creo que me lo merezca’, asegura en discurso

Ángela Aguilar, la cantante de música regional mexicana, fue nombrada como la “Mujer del Año”, un galardón con el cual se reconocen sus logros, así como la forma en la que ha sobresalido en “una industria dominada por hombres”.

En días anteriores se realizó una petición, con más de 500 mil firmas, para que la compositora e hija menor de Pepe Aguilar no recibiera este galardón, y se llegó a rumorar que le sería retirado el nombramiento.

Angela Aguilar A pesar de que la portada con la foto de Ángela Aguilar fue eliminada de las redes sociales de la revista, el nombramiento aún aparece en un video. (Foto: @glamourmexico)

A pesar de ello, horas antes de que se llevara a cabo la premiación, la revista Glamour, publicación encargada de dar los reconocimientos, confirmó la participación de la intérprete de “Dime como quieres”.

“Nosotros premiamos el talento y estilo musical único que han llevado a Ángela Aguilar a ser una de las artistas más prometedoras de la música regional mexicana”, escribió la revista en redes sociales, confirmando el nombramiento de la cantante.

¿Qué dijo Ángela Aguilar al recibir el premio a la ‘Mujer del Año’?

La menor de la dinastía Aguilar se presentó en el evento organizado por la revista Glamour, junto a otras artistas que fueron nombradas “Mujer del Año”.

Pues la publicación otorga este nombramiento en diferentes categorías, por lo que también fueron reconocidas esta noche famosas como Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón y Galilea Montijo.

Aunque Ángela Aguilar no estuvo presente en la alfombra roja junto a sus compañeras, sí acudió a recibir el premio que ganó en la categoría de “Música Regional Mexicana” e incluso brindó un emotivo discurso.

Luego de recibir el nombramiento Ángela Aguilar dijo que se siente poco merecedora del título e indicó que ha sido complicado ser un buen ejemplo. (Foto: Cuartoscuro)

La artista, quien también es nieta de Flor Silvestre, reconoció que fue afortunada al nacer en una familia llena de cantantes y músicos: “Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México”, comentó.

Ángela aprovechó el espacio para agradecer a todas las personas que la han apoyado para seguir adelante con su carrera, entre ellos a Christian Nodal; así como a “todas las mujeres que abrieron camino” para que ella lograra incursionar en la música.

“Como diría mi abuela Flor Silvestre: ‘Gracias a la vida que me ha dado tanto’. Y que apoyándonos juntas, logramos algo mejor”, comentó Ángela, quien también dio un mensaje a todas las niñas.

#FlashazoLaMejor Así fue el conmovedor discurso que #AngelaAguilar dio esta noche en el evento #MujerDelAño de la revista #glamourmexico en donde agradeció a su familia, a los medios y a su esposo por el apoyo 🙌🏼🤩 pic.twitter.com/1i3T3ybLdd — LaMejor (@LaMejor) November 14, 2024

“No soy nadie para dar consejos, pero, yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes y que se sientan en control de su narrativa y de su persona”, comentó.

Tal como lo había mencionado anteriormente, la intérprete de “La Llorona” aseguró que no se siente merecedora de este reconocimiento: “no creo que me lo merezca, pero trabajaré para hacerlo.”

¿Por qué Ángela Aguilar fue nombrada la ‘Mujer del Año’?

El nombramiento de Ángela Aguilar fue muy polémico, debido a que hay quienes consideraban que la artista no tenía los méritos suficientes para recibir el nombramiento a la “Mujer del Año”.

“No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad”, escribieron en la petición que se difundió hace unos días.

Poco antes de que se llevara a cabo la premiación, la revista Glamour confirmó la participación de Ángela Aguilar. (Foto: Especial El Finianciero) (Instagram / @angela_aguilar_)

A pesar de ello, la revista Glamour explicó que el premio le fue concedido debido a que ha logrado destacar en el género del regional mexicano, el cual está dominado por los hombres, y encontrar su propio estilo, además de tener una exitosa carrera.

“Este año obtuvo dos nominaciones en los Latin Grammy 2024, una a Disco del Año por ‘Bolero’ y otra a Mejor Canción Regional Mexicana con ‘Por El Contrario’”, señala la revista.

Previamente, Ángela Aguilar había compartido para la publicación que descubrir su propio estilo en una familia llena de artistas había sido complicado, pero el verdadero reto al que se enfrenta es convertirse en un buen ejemplo para las niñas y las personas que la siguen.