Dulce María explica por qué no fue a la boda de Maite Perroni: ‘De corazón estuve ahí'

El pasado 8 de octubre, Maite Perroni se casó con Andrés Tovar en lo que fue llamado por distintos medios e internautas ‘la boda del año’, pues además de que los novios ‘derramaron miel’, significó la reunión de algunos exRBD, como Anahí, Chistopher Uckermann y Christian Chávez.

Sin embargo, los ausentes en aquella ceremonia fueron Alfonso Herrera y Dulce María, aunque ambos se encargaron de enviarle felicitaciones a la pareja de recién casados en redes sociales; derivado de esto, se hablaba de un distanciamiento entre ellos.

Tres semanas después de aquel evento, es la actriz que dio vida a Roberta en Rebelde quien explica por qué no fue a Valle de Bravo para acompañar a Maite Perroni en su boda.

Dulce María explica por qué no fue a la boda de Maite Perroni

En un encuentro con medios de comunicación durante el comienzo de las grabaciones de la telenovela Pienso en ti, donde Dulce María compartirá créditos con David Zepeda, la actriz aclaró que no le fue posible acudir ya que ese día tenía algunas cosas de trabajo que resolver.

“Hago talleres de dirección y lo de música lo hago los fines de semana, entonces -no pude asistir-”, explicó. “Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos”, agregó la cantante de ‘Tras de mí'.

Dulce María le dedicó un mensaje a Maite Perroni, aunque no asistió a la boda. (Foto: Instagram / @dulcemaria).

También compartió que, aunque al público -y a ella misma- le gustaría que siempre hubiera oportunidad para reunirse los seis exintegrantes de RBD, las ocupaciones y su propia vida personal no se los permite, y no por eso quiere decir que haya un distanciamiento. Por ejemplo, mencionó que, cuando ella se casó en 1019, nadie de sus excompañeros fue.

“En mi caso, a mi boda no fue ninguno. A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Pero sí, te acostumbras a que a veces no puedes hacer mucho”, mencionó.

Por último, agregó que se siente agradecida con todos aquellos que siguen escuchando a RBD y que los apoyan. “El tema de que RBD siempre siga presente es algo muy bonito, es algo que se agradece de corazón”, puntualizó.