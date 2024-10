Adela Micha habla de Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo tras cancelarle una entrevista

‘Mamón, piruja y bellaca’ Son las chichas superponedoras, pero sus identidades reales son Gala Montes, Karime Pindter y Briggi Bozzo, quienes tras salir de La Casa de los Famosos México concedieron diversas entrevistas, pero cancelaron otras, como fue en el caso de Adela Micha, quien habló del ‘plantón’ de las tres a pesar de acordar la cita.

Las finalistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México presuntamente confirmaron su vista al programa La Saga, transmitido por YouTube, pero de último momento decidieron no ir.

Gala Montes y Karime pospusieron su vistia al programa de 'La Saga'. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Adela Micha de Karime Pindter, Gala Montes y Briggi Bozzo?

La presentadora de televisión habló de la cancelación de las tres participantes del reality show el pasado 10 de octubre en vivo.

“Teníamos ya el programa, iba a ser a las 5:30 de la tarde, las tres, Karime, Briggitte y Gala, pero Bozzo fue la primera en cancelar porque no podía”

Tras la suspensión de la visita de la actriz venezolana, la siguiente fue la mexicana, quien según no sabía de la reunión.

“Yo le escribí a Gala Montes y me dijo que se enteró apenas y tenía la agenda llena, ya nos habían confirmado, no sé, me dijo que la próxima semana, si todo sea así”, explicó Micha.

“Karime Pindter dijo que quería venir, pero prefería cuando vinieran todas porque ese era el programa de televisión, a toda madre dijo estoy puesta, pero era la onda así, si no la traemos, no pasa nada, pero tenía una dinámica”, finalizó Adela Micha.

Al respecto, Maca Carriedo, aseguró que ‘les tiraron el evento’ por la cancelación casi de último minuto.

Adela Micha reveló por qué no tiene novio (Foto: Instagram: @adelamicha) Adela Micha reveló por qué no tiene novio (Foto: Instagram: @adelamicha)

¿Qué pasó con Gala Montes y Briggi Bozzo por Laura style?

En la misma transmisión del espacio de entretenimiento de la periodista, uno de sus colaboradores mencionó lo siguiente: “Briggi se metió en el pleito con Laura style, defiende a todos menos a su amiga Gala Montes”, dijo.

Pero, ¿qué pasó entre ellas? Resulta que la mexicana criticó a la estilista por sus looks y por los precios cobrados por la experta en moda.

“Me manda unas botas muy chafas, se me rompe el zapato, doy un paso, se los juro, uno solo, ese tipo de ropa manda y es bien conflictiva, ya me había pasado, me dio un collar que mi sobrina lo haría mejor y lo cobra como perlas”, mencionó el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México.

Briggi Bozzo defendió el trabajo de Lau styling y aunque no se puso en contra de su amiga del Team mar, en los comentarios de su transmisión en redes sociales, los fans dijeron que iba a desatar una polémica.

“Respeten el trabajo de los demás, se puede cambiar sin armar un jodido problema, no por tener una prenda de menor valor, no te dé estilo”, respondió la famosa de origen venezolano.

Por el momento no hay señalamientos directos entre las finalistas de La Casa de los Famosos México 2024.