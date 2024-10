Maquillista Luis Torres acusa a Gala Montes por ser grosera: ‘Siento que quiere todo gratis’

Gala Montes se convirtió en la protagonista de una polémica, debido a que acusó a Laura Styling, la estilista argentina, de enviarle ropa de mala calidad cuando estaba en La Casa de los Famosos.

Tras estas declaraciones, su amiga Briggitte Bozzo habló al respecto; sin embargo, defendió el trabajo de Laura Styling y pidió a Gala no ser ‘malagradecida’, más tarde, un maquillista también se sumó a la polémica.

¿Qué dijo el maquillista Luis Torres sobre Gala Montes?

Luis Torres, quien es un maquillista e influencer, habló sobre Gala Montes en un video que compartió en su cuenta de TikTok, en donde aseguró que él conoce a colegas que han tenido muy malas experiencias al trabajar con la tercera finalista de La Casa de los Famosos.

Luis dijo conocer a una persona que llegó a aceptar una colaboración con la actriz mexicana y comentó cómo fue la interacción entre ellas: “Yo vi los mensajes y (Gala) es super grosera”, comentó y bromeó diciendo que incluso podría subir algunas pruebas.

Tras la polémica entre Gala Montes y su estilista, un maquillista habló sobre las actitudes negativas ha visto de la famosa hacia otras personas, (Foto: Caurtoscuro).

“No se crean yo no soy así, pero yo lo sé, he visto como es muy grosera”, reiteró el maquillista, quien en una ocasión anterior aseguró que a él no le agradaba Gala, debido a que una de sus colegas había tenido una muy mala experiencia con la famosa.

Finalmente, Luis Torres compartió que desde su perspectiva, Gala Montes busca constantemente hacer colaboraciones a través de las cuales no tenga que pagar por los productos que le envían.

“Es de estas influencers que, siento, todo quiere gratis. Ya estoy hablando de más”, dijo sin ahondar en la polémica de Gala Montes con Laura, estilista con la cual también trabaja Briggitte Bozzo.

¿Cómo inició la polémica de Gala Montes con Laura Styling?

Gala Montes aseguró que la ropa que recibía por parte de la estilista en La Casa de los Famosos no tenía un diseño original, sino que era comprada en línea: “A mí la ropa que Laura me daba era de Shein”

La actriz también acusó a Laura Styling por supuestamente querer cobrar cantidades muy elevadas de dinero por las prendas, calzado y accesorios, lo que no le pareció justo a Gala.

“Me da un collar que puedo hacer en Fantasías Miguelito, que mi sobrina lo hace mejor y me lo quiere cobrar como si fueran perlas sacadas del mar”, comentó Gala; sin embargo, Laura aseguró que no eran reales sus declaraciones, ya que la ropa que le envió provenía de diversos diseñadores mexicanos.

Gala Montes comentó que la ropa que recibía por parte de su estilista era comprada en línea y no provenía de diseñadores mexicanos. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

Ante esta polémica Briggitte Bozzo pidió a su amiga no tener este tipo de actitudes con la estilista, pues incluso Gala aseguró que no pagaba por el trabajo de Laura, ‘porque era un ganar-ganar’.

“Discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cul... porque te está atendiendo (...) no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”, comentó.

¿Gala Montes y Briggitte Bozzo siguen siendo amigas?

A pesar de que la polémica con Gala Montes ha dividido opiniones, pues hay quienes defienden a Laura e incluso se llegó a rumorar que la amistad entre las famosas ‘Chicas Superponedoras’ llegaría a su fin, Briggitte desmintió estos rumores.

“Laura también es mi amiga desde antes, pero yo no tengo nada en contra de nadie, Gala y yo hablamos después de todo el problema y estamos bien; no creen cosas donde no las hay”, compartió Briggitte Bozzo en una transmisión en vivo en TikTok.

Briggitte Bozzo aseguró que la amistad que inició con Gala Montes mientras estuvo en 'La Casa de los Famosos' sigue vigente a pesar de la polémica. (Foto: Instagram / @briggi_bozzo).

Tras esta situación algunas personas han publicado que la ropa de Gala realmente proviene de diseñadores mexicanos, mientras otros más encontraron los accesorios que ella usó en Shein; sin embargo, Montes ya no siguió alimentando esta polémica.