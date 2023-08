Fantasías Miguel: ¿Quién es el dueño y qué relación tiene la tienda con Taylor Swift?

Taylor Swift está a punto de dar sus primeros conciertos en la Ciudad de México y si eres fan, seguramente ya comenzaste a hacer pulseras de la amistad.

El concepto de pulseras de amistad no es del todo nuevo, ya que ha persistido por un tiempo. Este tipo de artículos suelen representar el vínculo amistoso entre dos personas que utilizan el mismo brazalete.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la práctica de fabricar ‘friendship bracelets’ e ir a intercambiarlos a los conciertos de Taylor Swift inició por una de las letras en una sus canciones en el álbum de Midnights: ‘Your On Your Own Kid’.

La materia prima para realizar estos brazaletes se venden en mercerías, por ejemplo, Fantasías Miguel, donde hay gran variedad de colores y piezas para hacer pulseras con narrativas de Swift.

¿Quién es el dueño de Fantasías Miguel?

Todo comenzó cuando Miguel Litchi y su esposa vendían cadenas y medallas en el Centro Histórico de la CDMX, en 1965.

Fantasías Miguel en el Centro Histórico.

Más tarde ampliaron su variedad de artículos, como accesorios y bisutería para realizar manualidades. Actualmente, tienen 350 sucursales en el país y cuentan con materiales para hacer, desde recuerdos de bautizo, hasta adornos navideños y de Halloween.

Actualmente, son considerados expertos en materiales para joyería, arte floral, mercería y decoración. Ha tenido dos retos importantes a lo largo de su historia: el temblor de 1985 y la crisis económica de 1995; este último los llevó a la quiebra y tardaron 10 años en recuperarse.

Brazaletes de la amistad.

Fantasías Miguel incluso anuncia en su sitio web que tienen todo para que las personas realicen su brazalete de la amistad, con alusión a Taylor Swift.

Al dar clic en el apartado, se despliega un catálogo, donde tienen a la venta chaquira, cuentas de frutas, de huellas, de catarina, de flores y de letras, entre otros tipos.

Algunas están en oferta. También tienen a la venta hilo nylon, pinzas para joyería, chaquirón y cuentas de aros metálicos.