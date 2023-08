¿Alejandro Fernández también es ‘swiftie’? Fue a concierto de Taylor Swift en Los Ángeles

Taylor Swift se encuentra de gira con su The Eras Tour y a punto de cerrar conciertos en Estados Unidos. Miles de fans han tenido la oportunidad de asistir a sus shows, incluyendo famosos de la talla de Alejandro Fernández.

El cantante mexicano fue visto a las afueras del SoFi Stadium de Los Ángeles, sitio donde la cantante de ‘Blank Space’ se presentó este 10 de agosto, esperando su ingreso al show, cuando fue reconocido por uno de sus fans.

Un video que rápidamente se viralizó en TikTok publicado por el usuario Joy Of Everything muestra a Alejandro Fernández con un look casual y relajado en tonos pálidos y pasteles, acompañados de un pequeño sombrero y lentes oscuros.

“Un espectador vio a Alejandro Fernández, un cantante mexicano, hijo del gran fallecido Vicente Fernández, ingresando al concierto de Taylor Swift en Los Ángeles”, se lee en el texto del clip que ya alcanza más de 877 mil visualizaciones.

¿Por qué fue Alejandro Fernández al concierto de Taylor Swift?

El artista mexicano se encontraba a las afueras del SoFi Stadium, esperando el ingreso al concierto en el área VIP, cuando fue reconocido por un hombre quien, primero, se preguntó si realmente era él, así que lo buscó en Internet.

Alejandro Fernández saludando al hombre que lo reconoció. (Foto: TikTok / @joy.of.everything)

Al corroborar que se trataba del hijo de Vicente Fernández, decidió saludarlo y preguntarle cómo está. Alejandro, con una gran sonrisa, no habló, pero sí respondió al llamado de aquel hombre alzando su mano con el pulgar hacia arriba para decir que estaba bien.

Al querer saber si el cantante de música ranchera era fan de la estrella pop, este lo negó, pero mantuvo su característica sonrisa y siguió escuchando a su interlocutor hasta que llegó su novia Karla Laveaga y se tuvo que retirar, no sin antes hacer otro gesto con la mano para despedirse del hombre que lo reconoció.

En otras imágenes del mismo video se le ve ingresando por la misma puerta que otros fans de Taylor Swift que adquirieron entrada VIP al concierto.

Alejandro Fernández en la entrada VIP del concierto de Taylor Swift. (Foto: TikTok / @joy.of.everything)

Ni Alejandro ni su novia compartieron videos o foto durante el concierto, solo se sabe que después del evento se reunieron con América, hija del cantante, y una de sus sobrinas en un restaurante de aquella ciudad.