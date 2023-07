Alejandro Fernández alerta a fans tras estafas en su nombre: ‘Jamás pediría dinero’

Alejandro Fernández quiere evitar que los estafadores en línea engañen a sus fans, por lo que a través de sus redes sociales les mandó un mensaje en donde los alerta de las formas que han utilizado en los últimos días para vender boletos para sus conciertos o falsas convivencias en su nombre.

“Me veo en la necesidad de dar este mensaje porque he tenido varios reportes en donde me han dicho que han estado pidiendo a cuentas falsas, que han estado intercambiando boletos por dinero, vendiendo meet and greet míos que totalmente son falsos”, dijo en un video.

‘El Potrillo’ comenzará en septiembre próximo su tour ‘Amor y Patria’ por Estados Unidos y Canadá, por lo que pidió a sus seguidores evitar caer en falsas promesas luego que comenzara la venta de entradas a sus shows por distintas ciudades.

“Lo único que les quiero decir es que en todas mis cuentas oficiales tienen una palomita para certificar y solamente en esas páginas es en donde vamos a estar dando toda la información que se vaya a dar: presentaciones, venta de boletos, toda la información sobre mi carrera”.

Por ello hizo una petición: “No hagan caso de ninguna otra página que les hable para pedir algo, yo jamás haría algo así, jamás utilizaría el cariño de ustedes para pedir dinero”.

Alejandro Fernández avisó a sus fans sobre las estafas. (Foto: Instagram @alexoficial)

Alejandro Fernández criticado por cantar a Peso Pluma

En el marco del Día del Padre, Alejandro eligió la canción ‘Ella Baila Sola’, en la que Peso Pluma colabora con Eslabón Armado, para honrar la memoria de su padre Vicente Fernández.

El gesto no fue bien visto por los internautas quienes lo criticaron y le reclamaron el tema elegido al asegurar que era una falta de respeto para el ‘Charro de Huentitán’. Sin embargo, no le importó para recordar algunos momentos y expresarle cuánto lo extrañaba junto a un collage.