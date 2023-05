Se mordió la lengua: Tras criticar a Peso Pluma, Pepe Aguilar canta ‘Ella Baila Sola’

Pepe Aguilar lo dio todo para celebrar el Día de las Madres, por lo que su hija Ángela Aguilar grabó el momento en que prestó su voz en el karaoke para interpretar uno de los éxitos de Peso Pluma, por lo que los usuarios en redes sociales recordaron que hace poco criticó a los corridos tumbados, de los que ‘la doble P’ es uno de exponentes.

En su cuenta de TikTok publicó el video que ya supera las 2.1 millones de reproducciones. Con ayuda de la pantalla, el cantante deja sus típicas canciones como ‘Miedo’ o ‘Por mujeres como tú’ para hacer suya la letra de ‘Ella baila sola’, que Hassan Emilio Kabande comparte con Eslabón Armado.

“No sé qué está pasando, felicidades a todas las mamás. Nosotros con karaoke desde temprano”, escribió la menor de la dinastía Aguilar. Entre los comentarios hubo quien insistió en la contradicción o acentúo que “ahora sí le gustan”.

@angelaaguilar_ No sé que está pasando, felicidades a todas las mamas! Nosotros con karaoke desde temprano @pepeaguilar_oficial 🤯🩷 ♬ sonido original - Angela Aguilar :)

¿Qué dijo Pepe Aguilar de Peso Pluma?

En uno de sus encuentros con los medios de comunicación, Pepe Aguilar aceptó que le gustaban “unas dos o tres rolas” del originario de Jalisco de 23 años, pero también habló sobre lo que pensaba de que estuviera en los primeros lugares de plataformas de streaming como Spotify.

“Ya en una onda sierreña tumbada, no digo de esa agua no beberé y hay una rola que me gusta mucho, pero para mí, pues no todo le queda a todo el mundo”, contó.

La polémica llegó cuando argumentó “el secreto” detrás de su posicionamiento. “Si en México se consume Spotify en un 60 por ciento a nivel global, pues los artistas de México se van a poner a nivel número uno en el mundo, porque aquí hay el 60 por ciento de consumidores de Spotify. Así de sencillo, pero vamos a preguntar a ver si en Estambul están oyendo a Eslabón Armado. Y lo dudo”.