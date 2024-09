Beba Montes enfurece con LCDLF porque invitaron a su mamá: ‘Me parece una bajeza’

La final de ‘La Casa de los Famosos México’ generó controversia hasta el último momento. Crista, la hermana de Gala Montes, expresó su descontento con la producción del reality show, argumentando que ninguna de las dos autorizó el acceso de su madre a las actividades y participaciones del programa.

Esto ocurrió antes de que Crista, junto a su hija Alabama y la madre de la actriz, recibieran a Gala tras su salida como tercera finalista.

Gala Montes fue la tercera finalista de 'La Casa de los Famosos México' (Foto: Cuartoscuro / Facebook La Casa de los Famosos México).

¿Por qué se molestó la hermana de Gala con la producción de ‘La Casa de los Famosos’?

Antes de recibir a Gala Montes como la tercera finalista, Crista declaró que no habían autorizado el acceso de su madre y que preferían no ser reunidas.

“Mi mamá no podía venir, no podía entrar. Yo también hice especificaciones sobre no querer juntarme con ella, especificaciones que, bueno, se pasaron por alto”, comentó en una transmisión en vivo.

Crista afirmó que la producción de ‘La Casa de los Famosos’ optó por dar espectáculo en lugar de respetar las decisiones de sus participantes.

Gala Montes fue la tercera de 'La Casa de los Famoosos México'. (Foto: @galamontes).

“Trajeron a mi mamá sin avisarnos. Me parece una grosería y una bajeza que la producción me haya hecho esto, porque al llegar aquí me avisaron”, expresó Crista.

La hermana de Gala también mencionó que decidió participar en el programa para apoyar a Gala, y que intentaría actuar de manera ‘políticamente correcta’ a pesar de las decisiones tomadas por la producción.

“Quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo en que hayan hecho esto, me parece que están atentando en contra de la salud mental de mi hermana y la mía”, mencionó Crista.

Al terminar el video señaló que la gente desconoce la historia correcta de lo que sucedió entre la actriz y su mamá, pues han señalado a Gala de haber agredido a su mamá.

Gala Montes contó que los problemas económicos y relacionados con su sexualidad fueron factores determinantes para distanciarse de su mamá. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

¿Qué pasó con Gala Montes y su mamá?

Según las declaraciones de Gala Montes, su mamá la ha extorsionado desde meses antes de ingresar al reality show, mencionó que ella se quería quedar con la mitad del dinero, mismo del que ella no vio nada de lo trabajado desde lo 6 hasta los 18 años.

“Me molesta que dé una nota a una revista en donde ella se está haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo (…) Me robaste 18 años de mi vida porque me pusiste a chambear desde que tengo 6 años. Desde que tengo 6 estoy en un set de filmación, pero no voy a trabajar para nadie. Yo trabajo para mí”, aseguró.