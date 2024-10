Pedro Sola trabajó en la Secretaría de Hacienda antes de ‘Ventaneando’: ‘Fui un orgulloso Godínez’

“Fíjate, Pati” que Pedro Sola es economista y fue un funcionario público antes de dedicarse de lleno a su vocación en los programas de televisión. El legendario conductor de Ventaneando trabajó en la Secretaría de Hacienda, en su trayectoria ha conocido a personalidades de la política como Ifigenia Martínez y Carlos Salinas de Gortari.

Pedro José Sola Murillo entró a la Escuela Nacional de Economía (hoy Facultad de Economía de la UNAM) en 1965, donde su compañero de generación y de clase fue Carlos Salinas de Gortari, quien luego sería presidente de México (1988 a 1994).

“El presidente Salinas por cierto era mi compañero de banca en la universidad, ¡hagan de favor! Yo volteé para acá, en lugar de voltear para acá, a lo mejor hubiera sido yo por lo menos subsecretario de Ingresos en Hacienda, o no sé”, relató el conductor en su canal de YouTube.

“Economía era una carrera muy fácil", recuerda Pedro Sola, quien fue compañero de Carlos Salinas de Gortari en la UNAM. (Fotoarte: Andrea Noemí López Trejo)

Además, en su época de estudiante, la doctora Ifigenia Martínez, histórica figura de la izquierda mexicana, fue directora de la Escuela Nacional de Economía de 1967 a 1970, la primera mujer en el cargo e incluso aparece en su fotografía de generación.

Pedro Sola se graduó como economista de la UNAM en 1975 con la tesis Análisis Comparativo de los Sistemas de Valores de las Mercancías en el Comercio Internacional. En ese entonces ya trabajaba en la Secretaría de Hacienda.

El conductor de Ventaneando dijo en una entrevista con Quién que siempre trata de hacer correcto su trabajo, por ello el famoso error de la mayonesa, cuando se equivocó al promocionar la marca en un programa en vivo, le dolió tanto: “No me gusta mucho recordar el asunto porque, desde el 68 que empecé a trabajar, todo lo hago con responsabilidad, lo mejor que puedo”.

Pedro Sola Fotografía de 1969 tomada afuera de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, aparecen de izquierda a derecha Manuel Olvera, Pedro Sola, Isabel Moreno, Ifigenia Martínez, Fela Tamez, Graciela Suárez y Salvador Dorantes. (Foto: Instagram / @tiopedritosola).

¿En qué trabajó Pedro Sola antes de ser conductor de ‘Ventaneando’?

“Alguna vez yo también fui un orgulloso ‘Godinez’ (con gafete y tuper y toda la onda)”, dijo el presentador en Instagram en una ocasión, con una fotografía suya en la Secretaria de Economía.

Pedro en un inicio quiso estudiar para ser actor, pero su papá le dijo que se iba a morir de hambre, así que eligió la carrera de Economía porque los horarios le eran convenientes: estaba en el turno matutino, a las 11 salía de clases y podía dedicarse a su grupo de teatro. Además, su mamá trabajaba en la Secretaría de Hacienda.

Pedro Sola trabajó como economista en dependencias públicas. (Foto: Especial).

“Economía en aquella época era una carrera muy fácil, no llevaba matemáticas ni nada, era pura filosofía del comunismo y socialismo”, dijo Sola en una entrevista con Pati Chapoy en su canal de YouTube, “luego mi vida ya fue trabajar en la Secretaría de Hacienda”.

Secretaría de Hacienda

Pedro Sola trabajó en la Secretaría de Hacienda de 1968 a 1976, relató a Pati Chapoy. Llegó cuando él tenía alrededor de 20 años, era estudiante de cuarto año de la universidad. Un día acompañó a su mamá a la boda de una compañera llamada Lucila Montelongo, donde lo presentaron con un subdirector y tuvieron una conversación:

— ¿Y usted qué hace?

— Yo estudio Economía

— ¿Y dónde trabaja?

— Es que yo no trabajo

— ¿Ah, no? Pues ya tiene que trabajar, ¿en qué año va?

— En cuarto

— Ah, no, no, a ver, ‘Fulanito’, dile a doña Eva (mamá de Pedro) lo que tiene que traer este muchacho para que entre a trabajar.

Y así le dieron un papel para presentarse a trabajar en Hacienda, donde tenía un horario flexible por ser estudiante: llegaba a las 11 de la mañana y salía a las 2:30 de la tarde. En la tarde, se seguía dedicando al teatro.

Pedro Sola ejerció más de 25 años como economista en diferentes dependencias públicas. (Foto: Instagram / @tiopedritosola | TESIUNAM digital).

“Mi primer trabajo en la Secretaría de Hacienda fue traducir las leyes del Valor Agregado alemán (estaban traducidas al inglés) y las francesas al español. Porque de ahí, de esas traducciones que yo hice, se empezó a estudiar el Impuesto al Valor Agregado, el IVA 16% que nos pega tan fuerte en la economía”.

El artículo académico ‘El establecimiento del IVA en México’ explica que el gobierno federal comenzó en 1968 los primeros esfuerzos formales por establecerlo dicho impuesto y se implementó en 1980.

Dicha publicación menciona que el programa federal fue dirigido por Roberto Hoyo D’Addona, entonces director del Departamento de Estudios Técnicos de la Administración General de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, “comprendió en primer lugar, la elaboración de un Anteproyecto del IVA en México, dado a conocer en noviembre de 1968″.

El conductor agregó que fue un año muy significativo porque él era estudiante y burócrata en pleno movimiento estudiantil del 68:

“Pero como yo nunca he tenido ningún asunto político en el cerebro, nunca me metí, seguí yendo a trabajar, estaba cerrada la universidad, yo más que nada lo sentía por el teatro, porque la carrera era simplísima, no es que me sienta dotado de la mente, solo era cuestión de estudiar, atender la clase, leer los libros”.

Paty Chapoy y Pedro Sola son de los conductores más reconocidos en Ventaneando. (Fotos: Twitter @HBOMaxLA)

Secretaría de Comercio

En 1976, a Pedro Sola lo cambiaron a la Secretaría de Comercio, donde estuvo hasta finales de 1991. Según explicó en su propio canal de YouTube, fue ganando varios “puestecillos” en las dependencias públicas:

“Nunca tuve ningún padrino... Me tuve que salir de ahí por una mujer que me hostilizaba, háganme el favor, a mí, una jefa horrorosa, me hostilizaba, le caía gordo que porque no usaba la computadora, yo estaba acostumbrado a dictarle a las secretarias”.

Agencia de viajes y Empresas de Solidaridad

En 1992, el conductor estuvo brevemente en una agencia de viajes con una amiga, pero no le gustó, así que se fue a trabajar a Empresas de Solidaridad, la cual era parte de la Secretaría de Desarrollo Social, explicó en una entrevista con Quién:

“Fue un trabajo menor que me dio el jefe de la oficina de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. Me dieron este trabajo de manera fortuita, aunque fue muy gratificante porque conocí casi todo el país, en una faceta distinta con el sector agrícola y pesquero, fue bonito... Nunca tuve un puesto importante en el área de Desarrollo Social”.

Pedro Sola de joven, a los 30 años. (Foto: @tiopedritosola).

En 1996 fue invitado por la productora original de Ventaneando, quien era su amiga, a hacer un programa piloto y se quedó. Al salir de las grabaciones en TV Azteca, se iba a Empresas de Solidaridad.

Sin embargo, decidió dedicarse de lleno a Ventaneando y dejar su trabajo de funcionario cuando las personas comenzaron a reconocerlo, así ocurrió una vez que fue a Veracruz a ver un tema de unos créditos y de pronto alguien levantó la mano: “Licenciado, ¿qué usted no sale en la televisión?”.

“Claro, ahí perdí toda credibilidad como empleado de gobierno porque la gente quería hablar de Ricky Martin y Thalía, y no de lo que hacía en Empresas de Solidaridad”, agregó Sola.

Para Sola, estar en el programa lo mantiene vivo y feliz: “Yo puedo llegar con dolor de estómago, triste, deprimido, pero la televisión es mágica, me siento a hacer Ventaneando y los males se me pasan”.