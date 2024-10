Rafael Inclán habla de su primera esposa: ‘Fue muy buena mujer, pero yo un mal hombre’

Desafortunado en la comedia, ¿afortunado en el amor? Rafael Inclán no cree haber sido un buen esposo en su primer matrimonio, aunque ahora busca hacerlo diferente: a sus 83 años está casado con una mujer de 44.

Las polémicas no le han faltado: Rafael Inclán pidió perdón a Claudia Sheinbaum luego de que se volvió viral un chiste en el que afirmó que México tendría a una ama de casa por seis años y ella se lo recriminó en su Mañanera por usar dicho término como algo peyorativo: “Yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo”.

El chiste sobre las amas de casa de Inclán fue comentado incluso por celebridades del medio, como Sergio Mayer y Liliana Arriaga ‘La Chupitos’. Así que el comediante pidió disculpas públicas a la presidenta y afirmó que su comentario fue un malentendido:

“La comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender y menos a usted, se le admira, se le respeta, es la presidenta de este país, todo lo que le vayan a contar no está dicho totalmente... Para nosotros es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la República”, dijo Inclán.

Rafael Inclán pidió disculpas a Claudia Sheinbaum por un comentario misógino sobre la primera mujer presidenta. (Foto: Especial / Cuartoscuro.com).

Apenas hace unos días, el actor rememoró en una entrevista con Yordi Rosado varios aspectos sobre su vida y recordó que un árabe con quien trabajó un día le dijo “¿quieres triunfar en tu carrera? Respeta a la mujer y vas para adelante”.

“Sí le agarré la palabra”, agregó Inclán, en referencia a las escenas fuertes que hacía en el cine de ficheras; sin embargo, el comediante también admitió que no fue un buen esposo y padre en aquellos años.

¿Quién fue la primera esposa de Rafael Inclán?

Rafael Inclán contó a Yordi que se casó a los 22 años con Adela, su primera esposa, con quien tuvo dos hijos (Rafael y Joel): “Muy buena mujer, pero yo muy mal hombre, estaba empezando en la carrera, don Luis (Basurto) me decía ‘no quiero llevarlo (de gira) porque su mamá dice que usted se casó a lo pendejo’”.

Varios famosos consideraron desafortunado el comentario de Rafael Inclán sobre la presidenta. (Fotos: Cuartoscuro.com).

En esos años, Inclán estaba tratando de incursionar en la actuación en el teatro, creía que era su vocación, y convenció a Luis Basurto de que lo contratara de mozo con derecho a foro (con la promesa de que algún día se podría subir al escenario).

Así que se fue un año de gira por todo el país, cuando su primer hijo acababa de nacer, época en la cual considera que aprendió muchas habilidades y comenzó a tener papeles pequeños en teatro: “Era muy rica esa carpa, pero abandoné a la pareja, al hijo, era de gira un año”. A su hijo Rafael lo vio solo cuatro veces en año y medio.

'Código Postal' es una de las telenovelas en donde actuó Rafael Inclán. (Cuartoscuro / Ximena Rojo de la Vega)

“Existe un problema de rechazo a la figura paterna, pero también lo hablamos mucho: ‘no para que me perdones, sino para que te enteres, no venía por necesidad de trabajo’... Nos llevamos bien, sin el respeto al padre, le dije ‘yo soy tu amigo, trátame como amigo porque te va mejor, como padre no he sido funcional’”, relató Rafael.

El actor de La Pulquería afirma que fue desobligado en muchas cosas, pero no faltó nunca en el trabajo en el foro ni en la manutención de sus hijos... aunque quizá no de los mejores modos.

Cuando vivía con su familia en una vecindad de la calle Luis Moya (CDMX), Rafael se iba de fiesta con Jorge Ortiz de Pinedo, pero antes llegaba a la casa, bajaba del carro y dejaba el dinero en un hoyo de madera que hizo en la vecindad donde vivían.

¿Rafael Inclán tuvo una relación con Maribel Guardia?

Inclán trabajó con Maribel Guardia en algunos proyectos y recuerda que estaba enamorado de ella, pero no llegaron a nada:

“Con Maribel Guardia hubo un poquito más de affaire, pero yo andaba mucho en la fiesta. Ella tenía casi una relación que iba a volver seria, entonces fue como un encontronazo en una película y nos caímos bien. Ella me gustó mucho, no sé yo a ella... Cuando había que definir, ella tomó su decisión e hizo lo que iba a hacer con la persona que decidió. Yo sufrí, agarré la fiesta de dolor”.

¿Quién es la esposa actual de Rafael Inclán?

Inclán confesó que se casó por tercera vez hace alrededor de seis años, luego de año y medio de noviazgo.

Su pareja es Paola Lavat, una de las dos hijas del actor Jorge Lavat y ’Chuti’ Rodríguez, quien no se dedica a la industria del entretenimiento. “Ella vive en Las Vegas y yo acá”, dijo él a Yordi.

La hermana de Paola es la actriz Adriana Lavat Rodríguez, ellas son sobrinas de los actores José Lavat y Queta Lavat.

“A Paola Lavat Rodríguez le llamaba la atención mi persona y ya embarazada, alguien de la familia me dijo ‘Paola se separó, tronó pero está embarazada y no quiere saber nada de ese’”, dijo Inclán a Hoy.

Se comprometieron en el escenario de Aventurera, él la invitó a bailar y le pidió que se casaran.

Paola Lavat, tercera esposa de Rafael Inclán.