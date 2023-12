Fallece Queta Lavat, actriz y tiktoker que comía pan dulce con Pedro Infante y Jorge Negrete

“No soy chef, ni he estudiado, solamente práctica de tantísimos años y todo mundo me dice ‘¡qué rico!, ¡qué sabroso! Estos son mis consejitos, se los voy a pasar’”, comentó Queta Lavat, actriz de la Época de Oro del cine mexicano en su primer video de Tik Tok.

Queta Lavat murió a los 94 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes a través de la red social X:

“ANDI México comunica el fallecimiento de la socia intérprete Queta Lavat. Actriz mexicana de amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

“Soy de los pocos, si no es que la única sobreviviente del elenco de Dos tipos de cuidado, una película que ha trascendido más de 60 años”, dijo a El Financiero en 2018.

Queta Lavat tiene un exitoso canal de Tik Tok con recetas de cocina. (Foto: Instagram / @quetalavatoficial).

En marzo de este año, la intérprete tuvo una complicada salud en los últimos días debido a que fue hospitalizada de emergencia por una trombosis de la cual tuvo mejoría; sin embargo, en esos días todavía compartió muy animada en su red social “un riquísimo caldo de habas a mi estilo” para comer durante la época de Cuaresma.

La actriz ganadora del Ariel de Oro por trayectoria de ocho décadas, conformó una filmografía de alrededor de 160 películas, como Acá las tortas, Dos tipos de cuidado, donde compartió créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete; o bien, en La perla, de Emilio ‘El Indio’ Fernández, la cinta primera en lengua hispana en ganar un Globo de Oro.

En 2019 contó al programa 24 x segundo que en aquella filmación Pedro Infante era muy “juguetón y dicharachero” y Negrete muy serio: “don Jorge todas nos invitaba todas las tardes, cargaba una cantidad enorme de pan de dulce que le gustaba mucho y nos invitaba a todos pan con café”.

Queta Lavat fue Genoveva en 'Dos tipos de Cuidado'. (Foto: Instagram / @quetalavatoficial).

¿Qué pasó con Queta Lavat?

Lavat dijo en varias ocasiones que no ha considerado retirarse y estaba muy feliz con su nueva carrera como creadora de contenido:

“Es muy divertido, muy bonito, todos los comentarios que me hacen son muy bonitos, me tiene muy feliz el Tik Tok, ahí seguimos... ahorita hay muy poquitos papeles para personas de mi edad. Nacho (Ignacio López Tarso) tiene 97, me gana un poquito”, explicó a finales de 2022 en un breve encuentro con medios de comunicación.

Incluso mencionó a Héctor Bonilla, quien acababa de fallecer: “todos los compañeros que se han ido pedirle a dios que, donde estén, estén felices”.

Ella publicó su primer video en Tik Tok en marzo de 2021, en plena pandemia de COVID-19, desde su pequeña cocina llena de tazas en todas las paredes, además de su colección de cucharitas de plata de todo el mundo. Logró más de 773 mil seguidores.

Ahí hizo desde un clásico caldillo, consejos para cocer los nopales sin que queden babosos, cocer el pollo para que quede sabroso, salsa verde “que parece molcajeteada”, mayonesa casera, fideos secos, chipotles, arroz blanco “muy fácil”, guisado flojón “ideal para los flojos” o tips para rebanar sin cortarse los dedos.

Tras volverse un éxito en dicha red social, donde triunfó con sus frijoles negros, volvió a algunos programas de televisión para compartir sus preparaciones.

Además de recetas, en su cuenta hablaba sobre otras experiencias de vida, como cuando salían con chaperón en las citas, además “consejos para mis amiguitas” y otras anécdotas como cuando María Félix la invitó a su boda con Jorge Negrete: “era muy linda, pero muy estirada”.

“Me encanta cocinar y guisar, lo importante es hacerlo siempre con una sonrisa”, decía en Instagram.