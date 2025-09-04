Se desconoce la declaración patrimonial de ministros de SCJN

La propia SCJN asegura que cada persona empleada de esa institución federal está obligada a presentar su declaración ante las autoridades correspondientes y con base en dicha información se genera la versión pública. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han hecho públicas las declaraciones de situación patrimonial y de intereses a las que están obligados por Ley.

Además, no se ha hecho pública la información de todos los ministros, incluyendo el directorio completo de colaboradores asignados a cada ponencia e incluso los salarios.

En una serie de revisiones realizadas por El Financiero, la última de ellas a las 20:30 horas de ayer, no se hallaron en la página web de la SCJN las declaraciones patrimoniales de seis ministros.

Tampoco se localizó la información de salarios sobre los colaboradores del ministro Irving Espinosa Betanzo, ni los salarios que percibirán algunos de los ministros y ministras.

En el caso de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, sí aparece toda la información sobre sus ponencias, declaración de situación patrimonial, de intereses e ingresos.

Las tres, al haber formado parte del pleno de ministros que concluyó su encargo el 31 de agosto pasado, sí tienen todos sus datos actualizados.

Ellas, por ejemplo, al igual que todos los ministros, tienen un salario total bruto anual de 2.3 millones de pesos, de 191 mil 656.76 pesos mensuales brutos y 137 mil 582.27 pesos mensuales netos.

Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que todavía no aparecen en el sistema son las del presidente Hugo Aguilar Ortiz, y de los ministros Arístides Rodrigo Guerrero, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González.

En el caso de las ministras Esquivel, Ortiz y Batres, sólo aparecen algunos datos generales. Por ejemplo, en el caso de Batres, no reporta propiedades ni vehículos, sólo pone casa, aparatos eléctricos y electrodomésticos.

La propia SCJN asegura que cada persona empleada de esa institución federal está obligada a presentar su declaración ante las autoridades correspondientes y con base en dicha información se genera la versión pública, a través del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.

Destaca que en las versiones públicas se suprime información confidencial, con fundamento en la Constitución, y las leyes General de Responsabilidades Administrativas, General de Transparencia y General de Protección de Datos Personales. En tanto, en el caso del directorio de colaboradores y salarios, aún no se han hecho públicos los datos del ministro Irving Espinosa Betanzo y, en el caso de los salarios, el del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

Autoridades consultadas dijeron que trabajan en la actualización del portal, por lo que en breve podría ya aparecer la información.