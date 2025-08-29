Lenia Batres responde al ministro Laynez Potisek: ‘Fui quien más asuntos resolvió en la segunda sala’

Lenia Batres se defendió de las acusaciones de que fue la ministra que más asuntos pendientes en la Corte.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, respondió al informe sobre los asuntos pendientes que dejaban los integrantes de la segunda sala que ofreció el ministro Javier Laynez Potisek en días pasados.

El martes pasado, el ministro Javier Laynez Potisek ofreció un balance del trabajo realizado por los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte, la cual se encarga de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral.

Es presidida por el ministro Javier Laynez Potisek y la integran las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yazmín Esquivel Mossa, así como el ministro Alberto Pérez Dayán.

¿Cuántos asuntos dejó pendientes Lenia Batres en la Corte?

El ministro Laynez Potisek explicó que en enero, la segunda sala comenzó con 200 asuntos y que en el transcurso de estos meses ingresaron 567, por lo que se tuvo un total de 767 asuntos para resolver.

“Se resolvieron 720. Es decir, el 93.87 por ciento de los asuntos se resolvieron oportunamente. Eso significa que estamos regresando a la Secretaría General de acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes”, indicó.

Laynez Potisek informó que de los ministros, Lenia Batres es la que dejó más asuntos sin resolver:

Ministro Pérez Dayán dejó cinco asuntos pendientes

dejó cinco asuntos pendientes Ministro Laynez Potisek dejó cuatro asuntos pendientes

dejó cuatro asuntos pendientes Ministro Yazmín Esquivel dejó dos asuntos pendientes

dejó dos asuntos pendientes Ministra Lenia Batres dejó 36 asuntos pendientes

¿Qué respondió Lenia Batres sobre sus asuntos pendientes?

Ante esto, la ministra utilizó sus redes sociales para rechazar la versión dada por el ministro y afirmó que fue quien más asuntos resolvió en la segunda sala.

Compartió una tabla en la que desglosa los asuntos que se resolvieron en definitiva al corte del 26 de agosto.

Las cifras, que asegura son estadísticas de la Suprema Corte, indican que en sesión, Batres Guadarrama resolvió 176 asuntos; 17 fueron enviados a colegiados y siete fueron egresos por retorno, por lo que en total resolvió 200.

Mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán resolvió 162 en sesión, 12 fueron enviados a colegiados y uno fue egreso por retorno.

Su tabla indica que el ministro Javier Laynez Potisek resolvió 163 asuntos en sesión, 14 fueron asignados a colegiados y cinco fueron egresos por retorno.