Lenia Batres deja 36 asuntos pendientes en la Corte; es la ministra con la cifra más alta

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebra este martes su última sesión con la integración actual de ministros, pues la siguiente semana se incorporará el pleno que fue elegido en la elección del Poder Judicial el pasado junio, por lo que el ministro Javier Laynez Potisek ofreció un balance del trabajo realizado.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia es la encargada de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral y la preside el ministro Javier Laynez Potisek; además, en esta participan las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yazmín Esquivel Mossa, así como el ministro Alberto Pérez Dayán.

¿Cuántos asuntos pendientes dejaron los ministros de la segunda sala?

Durante su participación en la sesión de despedida, el ministro Javier Laynez Potisek aseguró que en los últimos ocho meses se trabajó para entregar la segunda sala con la menor cantidad de asuntos pendientes de resolver.

“En esa medida, todas las acciones implementadas se enfocaron en eficientar tanto las sesiones como el trámite de los engroses”, indicó.

Aseguró que aún tienen hasta el 27 de agosto para concluir con los pendientes y enviar los archivos.

El ministro Laynez Potisek explicó que en enero, la segunda sala comenzó con 200 asuntos y que en el transcurso de estos meses ingresaron 567, por lo que se tuvo un total de 767 asuntos para resolver.

“Se resolvieron 720. Es decir, el 93.87 por ciento de los asuntos se resolvieron oportunamente. Eso significa que estamos regresando a la Secretaría General de acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes”, indicó.

Laynez Potisek informó que de los ministros, Lenia Batres es la que dejó más asuntos sin resolver:

Ministro Pérez Dayán dejó cinco asuntos pendientes

Ministro Laynez Potisek dejó cuatro asuntos pendientes

Ministro Yazmín Esquivel dejó dos asuntos pendientes

Ministra Lenia Batres dejó 36 asuntos pendientes

Laynez Potisek se despide de la Suprema Corte

En su discurso, el ministro Laynez Potisek agradeció el apoyo y trabajo solidario, y desde luego al personal administrativo y jurisdiccional, de la segunda sala de la Suprema Corte y dijo que siempre se mostraron solidarios y nunca dejaron de trabajar a un ritmo constante a pesar de los obstáculos.

“Hemos enfrentado con responsabilidad el reto asumiendo las complejidades derivadas del propio sistema jurídico y de la cada vez más cambiante realidad social inmersa en un México de matices, de culturas y de tradiciones”, indicó.