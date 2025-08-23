Dejan la toga... ¿pero no el ‘billete’? Esto sabemos sobre la pensión de los ministros que dejan la Corte

La reforma al Poder Judicial establece cómo quedan las pensiones tras la salida de ocho ministros de la Suprema Corte el 1 de septiembre.

El final del ‘viejo’ Poder Judicial está cada vez más cerca. Tras resolver los juicios pendientes y cerrar Salas entre lágrimas, como hizo el ministro Javier Láynez, ocho de los 11 ministros se preparan para abandonar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero, ¿se van con pensión ‘bajo el brazo’?

Desde finales del año pasado, tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ocho ministros, entre ellos la presidenta Norma Piña, quien se despidió con la frase “La sociedad y la historia misma son las que juzgarán”, anunciaron la renuncia a sus cargos.

Este movimiento, aunque parecía alineado con temas personales y de principios de los ministros, fue criticado por la 4T. Políticos como Gerardo Fernández Noroña, reclamaron la renuncia anticipada y acusaron que lo hicieron para garantizar una pensión.

“En realidad, lo que ellos están haciendo es declinar participar en la elección judicial de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias”, acusó Noroña en octubre pasado.

Norma Piña cerró la última sesión de la Suprema Corte. (Cuartoscuro)

Aunque el Senado recibió las renuncias de los ministros, la incógnita sobre si dependía de ellos la pensión al terminar sus funciones quedó en el aire. A continuación te compartimos lo que debes saber sobre el tema, a pocos días de que entre el ‘nuevo’ Poder Judicial, encabezado por Hugo Aguilar Ortiz.

¿Los ministros que abandonan la Suprema Corte tienen derecho a pensión?

La respuesta corta es sí. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el transitorio cuarto, del título décimo segundo, referente al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, donde se señala que:

“Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño."

Jorge Mario Pardo es otro de los ministros que dejarán su cargo el 1 de septiembre. (Cuartoscuro)

Ahora bien, ¿la pensión de los ministros que dejan la Suprema Corte dependen del Senado o de otros Poderes? La respuesta es no.

Diego Saucedo Portillo, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a El Financiero que los legisladores no tienen facultad para negar sus renuncias ni para negar pensiones.

El motivo por el que los senadores no pueden negar las pensiones a los ministros es debido a que su renuncia no es ordinaria, como la que presentó el exministro Arturo Zaldívar hace años, sino que ocurre por la propia reforma al Poder Judicial y bajo una posibilidad incluida en el documento aprobado por el propio Poder Legislativo.

“Es con ese clausulado, digamos, con esas condiciones del juego que yo me estoy bajando, porque no me estoy yendo ni estoy sometiendo a consideración del presidente conforme el artículo 98“, comentó Saucedo Portillo.

Saucedo Portillo aclaró que la propia 4T, estableció en una cláusula que, quienes no quieran participar en la elección al Poder Judicial, “se van a quedar con un derecho laboral adquirido de un servidor público“.

Juan Luis González Alcántara Carrancá dejará de ser ministro de la Suprema Corte. (Cuartoscuro)

¿Cuánto dinero deben recibir de pensión los 8 ministros?

El monto de la pensión que recibirán los ministros de la Suprema Corte que dejan su cargo a partir del 1 de septiembre será del 100 por ciento de su salario durante los primeros dos años.

Pasado ese tiempo, la pensión será el 80 por ciento de su salario. Cabe señalar que hasta dos años después de haber terminado sus funciones podrán volver a ser patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

“Los primeros dos años te dan camionetas, te dan equipo, vales, todas las prestaciones que tenías mientras estabas en activo; después bajan, te quitan insumos, pero te dejan el 80 por ciento de tu salario anual”, comentó Diego Saucedo.

Alfredo Gutiérrez dejará la Suprema Corte. (Cuartoscuro)

¿Qué ministros renunciaron a la Suprema Corte y cuánto recibirán de pensión?

Cada caso es distinto, y los ministros que dejan la Suprema Corte tendrán distintas pensiones según decisiones propias y su estatus como servidores a corte del 31 de agosto:

Norma Piña, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara y Javier Láynez: Es posible que su pensión sea acorde al salario de sus últimos meses como ministros, es decir, de 223 mil pesos al mes antes de impuestos.

Alberto Pérez Dayán fue uno de los críticos de la reforma al Poder Judicial. (Cuartoscuro)

Margarita Ríos Farjat: Si bien gana lo mismo que sus compañeros, cuando anunció su renuncia a la Suprema Corte dijo que rechazaría su pensión por un tema de “dignidad y libertad personal”.

Margarita Ríos Farjat dijo que no aceptaría su pensión. (Cuartoscuro)

Luis María Aguilar: Él dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado, así que su renuncia, más que nada, fue simbólica para acompañar a sus compañeros. Con ello, para él no aplica esta modalidad de pensión.

Luis María Aguilar lleva meses como ministro en retiro. (Cuartoscuro)

Con información de Dulce Roxana Ordaz.