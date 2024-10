Noroña dice que Senado podría no aceptar renuncias de ministros ‘para no darles pensión’

El senador Gerardo Fernández Noroña presidente de la mesa directiva en el Senado, adelantó que podrían no aceptar la renuncia de los ministros.

El Senado de la República se reserva su derecho de admisión de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no otorgarles la pensión vigente, aseguró Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva en conferencia de prensa.

“Hoy presentarían sus renuncias (los ministros). Eso ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias”, apuntó en conferencia este martes.

“No estoy diciendo que no se las vamos a reconocer, estoy diciendo que podríamos no aceptárselas”, apuntó el senador. Sin embargo, acotó que “no es una decisión tomada”.

Mensaje del Presidente del Senado, @fernandeznorona, en relación al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. pic.twitter.com/STDquuYWxw — Canal del Congreso (@CanalCongreso) October 29, 2024

Aunque el ministro Alfredo Ortiz Mena ya anunció su renuncia al cargo, aseguró que al corte de la conferencia no les había llegado la notificación.

El no aceptar la renuncia no implicaría obligar a los ministros a participar en la elección judicial: “No podemos obligar a nadie en un proceso que no quiere”, dijo Noroña.

¿Qué pasa si el Senado no acepta las renuncias de los ministros de la Suprema Corte?

Si el Senado no acepta las renuncias de los ministros de la Corte, esto implica que los funcionarios se irían sin sus haberes de retiro correspondientes.

El artículo 98 constitucional establece que las renuncias de ministros y ministras sólo proceden por casos graves, y deberán ser aprobadas por la mayoría de los presentes del Senado.

El séptimo transitorio de la reforma judicial estipula que los ministros que no sean electos en el proceso electoral no podrán irse con sus haberes de retiro, salvo renuncien al cargo antes de éste.

Fernández Noroña también comentó que hasta esta mañana de martes, hay 217 juzgadores que han declinado participar en la elección judicial, de ellos 152 son magistrados, 51 jueces y el resto no lo tenía especificado.

Dentro de los jueces, 15 de ellos buscarán una postulación diferente.

Acotó que en esos casos deberán tener respaldo de alguno de los poderes, pues actualmente sólo tienen pase directo si aspiran por el cargo que ya tienen.

Noroña acusa ‘rebeldía’ por proyecto del ministro Alcántara Carrancá sobre reforma judicial

Previo a la conferencia de prensa, el presidente del Senado emitió un mensaje respecto del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual propone invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial.

Afirmó que ello implicaría llevar al país a una crisis constitucional porque carecen de atribuciones para invalidar modificaciones a la carta magna, y no tienen derecho a “pasar por encima” del artículo 135 que da la facultad exclusiva al Legislativo de cambiar la Constitución.

Calificó al proyecto como una “provocación y franca rebeldía” del bloque de ministros que encabeza Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, Noroña consideró que el “juicio político no es el camino” contra los ministros.