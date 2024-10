Noroña defiende iniciativa para no impugnar reformas del ‘plan C’ y de Morena

En medio de la discusión en comisiones de la iniciativa de la inimpugnabilidad de la Constitución presentada por Morena, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, explicó que no implica que nada pueda revisarse sino sólo elevar a rango constitucional lo que ya dice la Ley de Amparo.

“Ha habido un debate muy fuerte sobre el tema de que nosotros queremos una posición donde hagamos lo que hagamos no se pueda revisar, y es inexacto. Lo único que se está haciendo es incluir el texto de la Ley Amparo cuando se trata de reformas constitucionales”, comentó en conferencia de prensa este miércoles 23 de octubre.

El morenista negó que hayan errado con el dictamen inicial, que pretendía modificar el primero constitucional para que “las normas relativas a los derechos humanos en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio del control de convencionalidad”.

“No (no nos equivocamos con el artículo uno), no. Es una posición hipócrita (de la oposición), no les importan los derechos humanos, lo único que no quieren es que se elija a las personas juzgadoras, ¿de cuando acá les han importado los derechos humanos?”, cuestionó ante las críticas de esa propuesta, la cual ya fue retirada del dictamen que se debate en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

El presidente del Senado también destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya dio luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para seguir con la elección judicial.

“Cómo va a ser que un juez oscuro, y hay varios muy oscuros, no en el sentido del no por color de piel sino en sus negras intenciones, pretenda detener un proceso electoral”.

Previo al inicio de la sesión de las comisiones, la oposición llamó a Morena a retirar la iniciativa. El priista Alejandro Moreno cuestionó que con ésta Morena podría legislar e imponer su desaseo.

“La iniciativa presenta un claro acto de autoritarismo, ya que pretende cerrar cualquier posibilidad para cuestionar cualquier iniciativa, reforma constitucional que se presente. Imagínate que el día de mañana lo que voten, a lo mejor votan una reforma constitucional sin quórum. ¿Imagínate, votan una reforma constitucional sin quórum, cómo le vamos a hacer? Entonces, esto da el poder de los poderes”.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, acusó la intentona de modificar el artículo primero.

El régimen morenista, se está engolosinando, y tanto lo hace que se van a atragantar. Primero dicen que sí va la reforma al artículo primero de la Constitución que habla de los Derechos Humanos, de las garantías individuales, luego se dieron cuenta que esto generaría un conflicto a nivel internacional”.

Y aunque se retiró, el también presidente del partido advirtió que como presidente de la Comisión de Organismos Internacionales, estará dando cuenta a éstos sobre ese intento de modificación.

El dictamen sigue en discusión de comisiones en el Senado, y aún no queda claro si será subido al pleno este jueves 24 de octubre o la próxima semana.