Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renuncia a la Corte: ‘No me considero un candidato adecuado para la elección’

“Renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales”, dijo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al anunciar su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ministro aclaró que su renuncia no implica que acepte la legalidad de la reforma al Poder Judicial, cuya validez fue cuestionada por Luis González Alcántara Carrancá mediante un proyecto que será votado en la Corte la próxima semana.

“Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente, pero como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final”, agregó.

¿Por qué Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no participará en la elección de los ministros de la Corte?

El juez dijo que no es un “candidato adecuado” para un puesto que depende del pueblo de México, como propone la reforma al Poder Judicial que se haga con jueces y magistrados.

“Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor -para la que me siento más apto- donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, apuntó.

El ministro Ortiz Mena explicó en un panel de Harvard el proceso de selección de jueces y magistrados.

Gutiérrez Ortiz Mena añadió que su renuncia cumple con el plazo dispuesto en el séptimo transitorio de la reforma judicial.

“La norma es clara: Si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución que exige una causa grave para justificar una renuncia extemporánea”, detalló.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que se mantendrá en el cargo de ministro de la Suprema Corte hasta el 31 de agosto de 2025.

Se prevé que sea en la sesión del Pleno de la Corte de este martes 29 de octubre cuando las y los ministros den a conocer su renuncia. Los juzgadores que declinaron participar en la elección de 2025 son: