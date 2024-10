Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’ se pelean por la reforma judicial: ‘Ahora ellos son la mafia del poder’

Una de las duplas más queridas de la televisión y en entretenimiento mexicanos son la que hacen Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal ‘El Estaca’, aunque no siempre están de acuerdo y en más de una ocasión han protagonizado discusiones en sus programas.

Recientemente, los conductores de radio en La Corneta compartieron sus opiniones respecto a la aprobación de la reforma judicial, por la que han surgido polémicas y choques entre la Corte y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con la personalidad que caracteriza a cada uno, el debate giró en torno a qué tan correcto le parecía a cada uno que la elección de jueces y magistrados recaiga en la población mexicana.

¿Qué dijeron ‘El Estaca’ y Eduardo Videgaray de la reforma judicial?

Hace unos días en su programa de radio La Corneta, los locutores tuvieron como invitado al exfutbolista Moisés Muñoz, con el que empezaron escuchando unos audios de Lily Téllez y Gerardo Fernández Noroña, quienes hablaban sobre el tema de agenda.

“Sí es preocupante lo que están haciendo, habría que hacerlo con mucho más cuidado. Están pasándole por encima a muchas cuestiones”, mencionó José Ramón Sancristobal, mientras Videgaray señala que aquello se realizó de forma democrática, y le pidió a su amigo y compañero que “deje de espantar a la gente”.

José Ramón Sancristóbal "El Estaca" considera que hay problemas con la reforma judicial. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Para seguir con su participación, Sancristobal dijo que hay que estar atentos a todo lo que hace Morena, partido que está actualmente en el poder y al que se refiere el término de ‘Cuarta Transformación’.

“Se están haciendo de absolutamente todo el poder, haciéndolo de una forma no democrática, queriéndole pasar por encima a las instituciones y esto sí es un peligro para la democracia mexicana”, señaló.

Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’ hablan sobre la democracia en México

“Sí es importante, pero para eso tenemos representantes populares que son los que votaron”, respondió el esposo de Sofía Rivera Torres. “Hablando de democracia, ¿qué pasa si 99 por ciento del electorado mexicano vota en favor de eliminar al uno por ciento restante? Eso sería democrático, ¿no?”, cuestionó.

“Hay que entender que hay una gran diferencia entre lo que es una democracia y una dictadura de la mayoría, que hay una diferencia importante”, agregó Videgaray.

Después, se puso sobre la mesa un caso hipotético para definir qué es democracia para ellos, sin embargo, se tornó un momento tenso en la conversación, pues ninguno dejaba hablar al otro ni le permitía termina de conceptualizar su punto de vista.

Eduardo Videgaray contradecía a 'El Estaca' por su opinión sobre la reforma judicial. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

“Para que una democracia exista debe tener respeto a los derechos”, señaló Videgaray.

“¡Claro! Y respeto a los derechos individuales, los derechos de los ciudadanos. Cuando tienes un grupo en el poder, que tiene una mayoría en cámaras que puede cambiar todo y que quiere incluso blindar esos cambios, está pasando por encima de los intereses de una parte de la población que uno, no votó por ellos; dos, no está de acuerdo con lo que está sucediendo; y tres, tiene que acatar las leyes. Y sabes cómo lo quieren hacer? No acatando las leyes”, refutó ‘El Estaca’.

Sobre la conversación en torno a la democracia en México, y si esta existía o no bajo el mandato de la ‘4T’, ‘El Estaca’ dijo que, si la población se organiza y señala sus inconformidades, el gobierno debía escuchar en algún momento. “No se puede aquí hacer nada más lo que les dé la gana y no lo debemos de permitir (…) cambiaron las leyes de tal manera, que ya no se pueda hacer nada en contra de un poder absoluto, entonces ya se jodió”.

“Obviamente eso no va a pasar y sigue habiendo un sistema democrático, si no nos gusta lo que haga este gobierno en el siguiente votamos otra cosa”, dijo Eduardo. “Tú imagínate que les vamos a dejar que cambien cuestiones a nivel Constitución y no se puede hacer nada al respecto”, respondió José Ramón.

'El Estaca' y Eduardo Videgaray debatieron sus puntos de vista sobre la reforma judicial. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Morena es ‘la nueva mafia del poder’, dice ‘El Estaca’

Siguiendo con el debate, los conductores del programa ¡Qué importa! también abordaron el tema de los partidos políticos. En este tenor, ‘El Estaca’ sugirió que Morena pretendía lo mismo que hizo el PRI en su momento: Estar 70 años (o más) en el poder.

Para Eduardo Videgaray es lógico que cualquier partido político quiera mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, pero Sancristobal habló de incoherencias en el discurso de Morena.

“¿No se quejaban muchísimo estos güeyes de ‘la mafia en el poder’? Ahora ellos son la mafia del poder (…) el gasto estúpido de recursos mexicanos en obras estúpidas como el aeropuerto, Dos Bocas, el Trenecito Maya”, obras que, a juicio del también comediante, no han funcionado correctamente.