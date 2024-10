Muere la mamá de ‘La Estaca’: ‘Hace una diferencia sentir el cariño de todos’

El conductor de televisión, José Ramón San Cristóbal ‘La Estaca’, compartió en su cuenta de X que no pudo estar en el programa de radio La Corneta del lunes 14 de octubre debido a una pérdida familiar.

Más tarde, Julio César Chávez compartió un video en su perfil de X, donde le manda el pésame por la pérdida de su mamá. “Mi más sentido pésame, mi querida Arca, por la pena que te embarga con la pérdida de tu mamá”, compartió el exboxeador mexicano.

Mi mas sentido pesame mi querido Arca por la pena que te embarga con la perdida de tu mamá pic.twitter.com/TjWeGCtL4k — Julio César Chávez (@Jcchavez115) October 15, 2024

Durante el martes 15 de octubre, fue ‘La Estaca’ quien compartió un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido.

”Hola a todos. Son muchísimos los mensajes de apoyo que he recibido por aquí y que quiero agradecer. Hace una gran diferencia sentir el cariño de todos los que se tomaron la molestia. Gracias de verdad”, escribió en su perfil de X.

Hasta el momento, el conductor de televisión no ha compartido más información al respecto sobre la muerte de su mamá, pero publicó unas fotografías del velorio en su cuenta de Instagram.

José Ramón Sancristóbal "El Estaca" compartió unas fotos del velorio de su mamá en redes sociales(Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Quién es José Ramón ‘La Estaca’?

‘La Estaca’ es un conductor de radio y televisión, reconocido por su estilo sarcástico, donde habla de los distintos temas que afectan al país. Además, es músico, motorista, empresario y guionista, quien comenzó su carrera en los medios de comunicación en W Radio.

En 2009, comenzó a conducir el programa Matutino Express junto a Eduardo Videogaray, y fueron conductores del programa sabatino Resbalón.

José Ramón también estuvo en la primera emisión de La Corneta, un programa que ha existido desde 1997 hasta la fecha y es uno de los más escuchados en la radio y en pódcast. Es un apasionado del motociclismo y parte del grupo de rock ‘Los Rijabs’.

Eduardo Videogaray y 'La Estaca' han trabajado juntos en distintos programas de televisión. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

‘La Estaca’ se despidió de su amiga Veronia Toussaint

Apenas en mayo, ‘La Estaca’ se despidió de su mejor amiga y excompañera de trabajo, Verónica Toussaint, quien falleció a los 48 años como consecuencia de cáncer de mama, una enfermedad con la que luchó por más de tres años.

Según las palabras de ‘La Estaca’ en una emisión del programa Sale el Sol, el conductor consideraba a Verónica Toussaint una de sus mejores amigas.

“Estoy muy sorprendido, tengo un mensaje de Verónica de hace poquitos días (…) Ayer, cuando me avisaron esto en la noche, en realidad no lo podía creer. Todavía no sé si es verdad o no; la veo aquí en las fotos sonriendo y eso está bien”, mencionó.