Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 3 de septiembre desde Palacio Nacional.

Se prevé que la mandataria hable sobre las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien reveló una entrevista que ofreció al Gobierno de México enviar al Ejército estadounidense para combatir a los cárteles del narcotráfico, pero que Sheinbaum rechazó el ofrecimiento.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre de 2025?

La conferencia ‘mañanera del pueblo’ de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’. También se espera que sea una conferencia breve debido a que la mandataria recibirá a Marco Rubio, secretario de Estado de EU, a las 10:00 horas.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana