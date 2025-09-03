Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 3 de septiembre desde Palacio Nacional.
Se prevé que la mandataria hable sobre las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien reveló una entrevista que ofreció al Gobierno de México enviar al Ejército estadounidense para combatir a los cárteles del narcotráfico, pero que Sheinbaum rechazó el ofrecimiento.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre de 2025?
La conferencia ‘mañanera del pueblo’ de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’. También se espera que sea una conferencia breve debido a que la mandataria recibirá a Marco Rubio, secretario de Estado de EU, a las 10:00 horas.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La mandataria comentó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló quiénes serán los artistas que ambientarán el primer grito de independencia que encabece el próximo 15 de septiembre. El principal grupo será La Arrolladora Banda el Limón.
- La presidenta Sheinbaum insistió en que fueron suspendidas las llegadas de ganado proveniente de Centroamérica hacia el norte del país, como parte de la estrategia para frenar el ingreso de ejemplares infectados con gusano barrenador.
- La mandataria informó que, durante tres semanas y media, visitará las 32 entidades de la República para realizar un ejercicio de “rendición de cuentas”.
- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el posicionamiento del senador Ted Cruz, quien propuso que México acepte la ayuda de Estados Unidos para combatir al crimen organizado.
- Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, compartió los primeros avances del programa Rutas de la Salud, que busca garantizar el suministro de medicamentos en las farmacias de las clínicas del instituto.
- El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que actualmente, a nivel nacional, existen 4 mil 353 casos activos de sarampión, concentrados principalmente en Chihuahua.
- David Kershenobich, secretario de Salud, compartió cuál es el impacto del consumo de bebidas azucaradas en niños y jóvenes, ante el alto nivel de probabilidad de que los hábitos de los adultos en su núcleo familiar sean replicados por ellos.