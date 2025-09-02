Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 2 de septiembre: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia ‘mañanera’ de este martes 2 de septiembre desde Palacio Nacional.

La mandataria ofrece la habitual conferencia de prensa después de la entrega del primer informe de gobierno en el Congreso y su participación en la sesión solemne de la SCJN, tras un rompimiento entre el Poder Ejecutivo y Judicial que heredó de su antecesor.

Habitualmente, la mandataria está acompañada por los funcionarios del sector salud, quienes presentan un informe sobre los avances de los programas. Posteriormente, responde una ronda de preguntas y respuestas.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el viernes 29 de agosto?

En la conferencia ‘mañanera’ anterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó sobre los supuestos casos de sobornos ocurridos en Petróleos Mexicanos (Pemex), entre los que se incluyen cuatro contratos en los que estarían involucrados Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila, además de una media docena de empresas estadounidenses.

También se presentaron pensiones otorgadas a exfuncionarios de la petrolera y de Luz y Fuerza del Centro, quienes reciben más que el sueldo de la presidenta; algunas alcanzan hasta el millón de pesos.

Por último, la mandataria confirmó que el 3 de septiembre se reunirá con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Dijo que será una visita breve en la que discutirán temas relacionados con el narcotráfico y la migración de personas.