⁠Sarampión y tos ferina amenazan con volver a México: ¿Por qué temen nuevos brotes de estas enfermedades?

El desabasto y el crecimiento de grupos antivacunas pueden provocar una reemergencia del sarampión y la tos ferina, dos de las enfermedades más contagiosas del mundo y que estaban eliminadas en México, afirmó en entrevista con EFE el secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), Rodrigo Romero Feregrino.

Las cifras más recientes de sarampión en México registran 3 mil 938 casos y 14 defunciones, la mayoría en Chihuahua, y la tos ferina apunta mil 267 casos y 60 decesos, detalló el experto, quien advirtió que el diagnóstico de la segunda enfermedad es complejo, por lo que podría haber más casos en todo el país.

Además, recalcó que la cobertura de primera dosis de vacunación para el sarampión está en 79.86 por ciento y la segunda en 68.96 por ciento, mientras que la DPT o triple bacteriana -que incluye difteria, tos ferina y tétanos- se ubica en 82.58 por ciento para la administración inicial y para la tercera 78.42 por ciento, considerando que lo recomendando por la Organización Panamericana de Salud (OPS) es de 95 por ciento.

¿Podrá haber un rebrote de casos de sarampión?

“Si el brote sigue escalando durante los próximos 12 meses, México puede perder la eliminación del sarampión”, destacó tras mencionar que una persona con esta enfermedad puede contagiar de 15 a 20 que no sean inmunes.

Precisó que en este periodo de desabasto -que se ha ido observando desde 2012 y agudizado con la pandemia por Covid-19- se han creando “burbujas de gente susceptible” que no está inmunizada de sarampión; un problema que podría “complicarse” en México porque Estados Unidos y Canadá están presentando sus peores brotes en décadas.

¿Quiénes corren riesgo de contagiarse?

Romero detalló que las dos poblaciones más afectadas por este virus son los recién nacidos y niños de cuatro años, así como los de 20 a 40, mientras que la tos ferina impacta a los bebés de dos a seis meses, ya que “las embarazadas no están recibiendo la vacuna que les permite generar anticuerpos para la protección” del neonato.

“El último reporte que tenemos (en México) registra 59 niños muertos por tos ferina en este año, lo cual es incomprensible. No está habiendo cobertura para madres y niños”, enfatizó.

¿Qué está provocando que aumenten los casos de sarampión y tos ferina?

En cuanto al movimiento antivacunas, Romero señaló que creció en la pandemia, pero también por declaraciones de ciertas figuras políticas en Estados Unidos, como el secretario de Salud, Robert Kennedy, quien esta semana canceló 22 proyectos para el desarrollo de vacunas ARN mensajero.

“México se guía mucho por Estados Unidos y creo que es momento de que si vemos que están haciendo algo mal, pues no debemos seguirlos y tomar nuestras decisiones”, sentenció.

También resaltó el cambio impulsado por Kennedy en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), con el que ya no se aconseja que los niños sanos se vacunen contra la Covid-19.

Para el experto, estos “cambios” son los que “generan dudas” y propagación de la “desinformación”, y lo “ideal” sería que las campañas de vacunación se acerquen a la población confundida, aunque “no se debe dejar atrás” a quienes están totalmente en contra.

Asimismo, mencionó que este problema de desabasto, logística y creencias antivacunas son la “tormenta perfecta” para la reemergencia de otras enfermedades eliminadas como la rubéola, que no han sido erradicadas de Asia o África.