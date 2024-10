Claudia Sheinbaum se une a la historia

México hoy tiene a su primera mujer presidenta.

Claudia Sheinbaum será la mandataria número 66 desde que se tiene registro de periodos presidenciales en nuestro país, y con ello, inicia la marcha hacia la historia.

Claudia Sheinbaum (Especial)

En la región, ya varios países han ganado al nuestro al tener al frente a mujeres como presidentas desde el gigante brasileño con Dilma Rousseff; en el pacífico Costa Rica con Laura Chinchilla o Argentina con Cristina Fernández de Kirchner.

La lista es amplia y muchas de ellas, al igual que sus pares, han sido criticadas duramente al término de su gestión, pero han marcado historia.

Mientras que, en el mundo, como primeras ministras desde Margaret Thatcher del Reino Unido, conocida como la Dama de Hierro, o la primera ministra de la India, Indira Gandhi, ambas con maneras distintas de mandar, hicieron no sólo cambios sino historias en cada uno de sus países.

Sin embargo, si se habla en términos de género, al cierre de mayo, de acuerdo con datos de ONU Mujeres, había en el mundo sólo 28 mujeres como jefas de Estado o de Gobierno, lo que indica un amplio margen y muchas décadas más, para que se tenga un número similar en cuanto a presidentas al mando.

Lo cierto es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha llegado con el más amplio apoyo de la población, y con ello el compromiso, como mencionó durante su campaña, de lograr un país económicamente mejor, sin dejar de lado el lema de la llamada cuarta transformación, de primero los pobres.

Y es ahí donde los retos se irán perfilando, y es que el alto nivel de endeudamiento con el que recibe el país, le deja poco margen de maniobra para llevar a cabo algunos de los proyectos que tiene en mente, como planes de trenes y carreteras en varias zonas del país que no fueron atendidas. Esto debido a la alta concentración en los “grandes proyectos” de la administración saliente, como el Tren Maya o la refinería que no refina, además del alto costo de la cancelación del NAIM para que los inversionistas no perdieran la confianza en el país.

Es precisamente en la confianza, en la que deberá dedicar tiempo para trabajar con inversionistas y empresarios de todo el mundo, ya que uno de los problemas que recibe en el corto plazo, como bien dijeron los analistas de Citibanamex, es el fiscal.

A pesar de que el gobierno saliente mantuvo la mayoría de los pilares de la estabilidad macro financiera como el apoyo al libre comercio, flotación cambiaria, respeto a la autonomía del banco central, regulación financiera sólida, debilitó, al final del sexenio, el pilar de la disciplina fiscal. El déficit fiscal que estima esa institución es de 6.2 por ciento del PIB este año, que será el más alto en más de tres décadas; llegar a la mitad de ello será un reto enorme, de no lograrlo, la presidenta muy probablemente opere su primer año con una cartera casi vacía.

Por lo pronto, hoy es el día de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México y eso hay que celebrarlo.

Gobernadores en acción

Este día, no sólo entra en funciones la primera presidenta de México, sino que en aquellos estados que tuvieron elecciones y “emparejaron” el calendario electoral, iniciarán también un proceso de cambios y retos en el entorno económico actual, que no se ve sencillo.

Javier May Rodríguez (Especial)

El tabasqueño Javier May Rodríguez tomó ya protesta como gobernador de Tabasco, arropado tanto por el gobernador saliente Carlos Manuel Merino, como por Adán Augusto López, quien dejó el cargo al unirse al gabinete presidencial, y hoy es el coordinador del Senado de la República, tres gobernadores en un mismo acto, algo que llamó la atención porque no sucedía en mucho tiempo, según los conocedores del ambiente tabasqueño.

Lo cierto es que ya el nuevo gobernador está “encarrerado” para hacer cambios en la entidad, y adelantó tendrá una transformación profunda, por lo que mañana enviará al Congreso diversas iniciativas desde temas de austeridad, como de revocación de mandato.

A las 11 de la noche, también tomó posesión el primer gobernador morenista en Yucatán, el expanista Joaquín Díaz Mena, y al primer minuto de este 1 de octubre, en Morelos, Margarita González tomó protesta como gobernadora, aunque desde la tarde del lunes iniciaron diversos protocolos para el cambio de mando. De los compromisos que asumirán ya platicaremos en los siguientes días.

Extiende la mano Fibra Orión

Rodolfo Campos Villegas (Especial)

Ya tiene más de un año la disputa del Viaducto La Venta–Punta Diamante entre la Fibra Orión, que lleva Rodolfo Campos Villegas, y el estado de Guerrero, que gobierna Evelyn Salgado, y quizás es momento de que lleguen a un acuerdo, ya que hay más temas que atender tras el paso del huracán John.

Y es que como todos saben, ahora el huracán John causó devastación en gran parte del estado, se estiman más de 15 mil viviendas afectadas, más de 20 personas fallecidas y una urgente necesidad de restablecer vías de comunicación esenciales, como es precisamente ese Viaducto, que resultó con daños en unas partes, pero que tras la expropiación por parte del gobierno, su mantenimiento decayó.

Fibra Orión ya anunció que su disposición para colaborar en la rehabilitación de este tramo, esto desde el impacto de Otis en octubre de 2023, oferta que continúa vigente, esto a pesar del proceso legal que se ha extendido por más de un año, en el que la Fibra recibió un amparo favorable para la restitución jurídica y material de la concesión de dicho tramo, el cual fue expropiado ilegalmente y con uso de la fuerza pública en abril de 2023 por el gobierno de Evelyn Salgado.

Quizás es un momento para que los desencuentros queden de un lado, y dejar las peleas por el bien de la muy dañada infraestructura del estado por el paso de estos huracanes, y todo indica vienen más tormentas.

Entrar al Metro será más fácil

Bueno, me refiero a que ya se podrá acceder directamente en los torniquetes del Metro usando las tarjetas de crédito, débito o servicios, así como billeteras electrónicas y dispositivos inteligentes sin tener que comprar un boleto o una de las tarjetas que vende el sistema colectivo.

Felipe García (Especial)

Y es que luego de muchos intentos, por fin los pagos sin contacto llegaron al Sistema de Transporte Colectivo Metro por la coordinación entre empresas del sector financiero y medios de pago como Santander, que lleva Felipe García, vía la empresa Getnet by Santander; VISA con Francisco Valdivia, Mastercard con Mauricio Schwartzmann y American Express, que aún comanda Santiago Fernández, y el gobierno capitalino con Martí Batres.

Los accesos están ya habilitados en las estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B, la línea 12 se encuentra en proceso y en su momento se anunciará su habilitación, con lo cual ahora el acceso no estará supeditado a tener un boleto o una tarjeta especial para el ingreso, y los usuarios podrán pagar en menos de un segundo su acceso a este servicio. Buen avance.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.