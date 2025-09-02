Trump habla de Sheinbaum en entrevista con Reagan Reese: ‘Le ofrecí enviar al Ejército, ella no quiere’

Trump agregó que ofreció a Sheinbaum enviar al Ejército de su país a combatir los cárteles de la droga en México. (Fotos: EFE)

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, avivó el lunes en una entrevista en la Casa Blanca, el tema de enviar a su Ejército a defender la frontera con México de los cárteles de droga y dijo que le ofreció ayuda a Claudia Sheinbaum, pero que “ella no quiere, está muy asustada”.

En entrevista exclusiva con el medio “Daily Center”, el mandatario fue preguntado sobre si confiaba en que el gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguraría su lado de la frontera a pesar de que se cree que hay corrupción con el crimen organizado.

“¿Confía en que México pueda asegurar su lado de la frontera, dado que se cree que el gobierno, ya sabe, está controlado por los cárteles, o que los cárteles están involucrados?”, preguntó la periodista Reagan Reese.

Trump elogió el trabajo de Sheinbaum al frente de la Presidencia de México al destacar que es “una mujer increíble en ciertos aspectos, además de ser formidable, elegante y muy hermosa” y aseguró que le agrada mucho.

“Pero México está controlado por los cárteles. Está controlado por los cárteles”, destacó.

El mandatario estadounidense agregó que ofreció a Sheinbaum enviar al Ejército de su país a combatir los cárteles de la droga en México, pero que la presidenta se ha negado.

“Ella no quiere que lo hagamos”, dijo Trump

“¿Por qué?”, le preguntó la periodista Reese.

“Tiene miedo. Está muy asustada”, respondió Trump.

“Pero México está controlado por los cárteles. Está controlado por los cárteles”, destacó. EFE (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

Sheinbaum rechaza ‘injerencismo’ de EU en México

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió este martes 2 de septiembre en que el “entendimiento” de seguridad que se negocia con Estados Unidos está basado en la cooperación sin intervencionismo ni subordinación, en la víspera de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La mandataria mexicana señaló así que su Gobierno plantea que exista “un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales”, cada una en su territorio.

“¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo. No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio. No aceptamos subordinación”, aseveró la gobernante mexicana.

Sheinbaum rechazó las recientes declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, quien planteó la pasada semana que México acepte la ayuda del Ejército de Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga en territorio mexicano.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario, y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía”, enfatizó Sheinbaum.

Sheinbaum rechazó las recientes declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz. EFE (Mario Guzmán/EFE)

Marco Rubio visitará México este martes

Rubio comienza este martes una visita de tres días a México y Ecuador, un viaje que es el segundo que realiza a países de habla hispana desde que llegó al cargo y en el que Washington quiere reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración o comercio.

Sheinbaum detalló que Rubio llega a México esta tarde, en su primer viaje oficial al país, y sostendrá varias reuniones, como parte de su “propia agenda”.

“Mañana lo recibo a las 10:00 de la mañana y vamos a tener una reunión (…) de una o dos horas”, indicó.

Después, informó que Rubio dará una conferencia de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien lo recibirá este martes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sheinbaum remarcó que México “siempre” buscará una buena relación con el país vecino, donde viven cerca de 40 millones de mexicanos.

Con información de EFE