EU quita a cárteles 500 mdd en droga; incauta cargamentos que estaban cerca de costas de México

La Guardia Costera de EU muestra a los miembros de la tripulación a bordo del buque Hamilton después de drogas en Port Everglades, Florida. (Foto, Guardia Costera de EEUU vía AP)

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 34 mil kilos (75 mil libras) de droga este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, lo que el servicio calificó como su mayor incautación, valorada en casi medio billón de dólares.

La agencia trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas cerca de las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, informó la Guardia Costera.

Algunas de las embarcaciones fueron avistadas por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje. La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todos los operativos.

El buque Hamilton de la Guardia Costera descargó el lunes en Port Everglades, Florida, un total combinado de 34 mil 500 kg (76 mil 140 libras) de drogas, incluyendo aproximadamente 28 mil kilográmos (61 mil 740 lb) de cocaína y 6 mil 500 kg (14 mil 400 lb) de marihuana incautadas por múltiples embarcaciones de la Guardia Costera.

La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de 473 millones de dólares.

La administración Trump ha prometido reformar la Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, aumentando la flota del servicio y reforzando su personal militar en al menos 15 mil para el final del año fiscal 2028. La guardia cuenta con más de 43 mil miembros en servicio activo, 8 mil reservistas y 30 mil miembros auxiliares.

Ecuador da prisión preventiva a 18 personas por traficar droga

Dieciocho ecuatorianos que fueron detenidos en diversas operaciones contra el narcotráfico en altamar, en las que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó 10.3 toneladas de droga en coordinación con la Armada y la Policía del país andino, fueron enviados a prisión preventiva, informó este lunes la Fiscalía.

Los hombres fueron detenidos entre el 2 y el 22 de agosto en aguas internacionales y llegaron este domingo, junto con los bloques de droga, al puerto de la ciudad costera de Manta, de la provincia de Manabí, a bordo de la embarcación USCGC Seneca, de la Guardia Costera estadounidense, para ser entregados para su respectivo procesamiento por el presunto delito de tráfico de drogas.

La Policía indicó que la droga incautada está valorada en más de 60 millones de dólares en el mercado internacional.

Este lunes se instalaron seis audiencias en las que la Fiscalía relató las circunstancias de las capturas y presentó las evidencias obtenidas durante las operaciones en altamar, entre las que están, además de la droga, dispositivos tecnológicos como GPS y teléfonos satelitales.

Con información de EFE