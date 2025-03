¿Cómo Claudia Sheinbaum se ganó el respeto de Donald Trump? ‘Usted es dura’

¿Ya son amigos o sólo le cae bien? Donald Trump ha elogiado en repetidas ocasiones a Claudia Sheinbaum, luego de hablar con ella por teléfono para abordar el tema de los aranceles que impuso Estados Unidos contra México y Canadá: ‘una mujer maravillosa’ ‘usted es dura’, son algunos de los cumplidos que le ha hecho.

Donald Trump juró como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, desde entonces ha impuesto una serie de medidas para frenar la migración ilegal a su país, así como detener el tráfico de drogas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien rindió protesta el 1 de octubre de 2024, ha logrado pausar al menos dos veces la imposición de aranceles del 25 por ciento a exportaciones de México a Estados Unidos, y los gravámenes al acero y aluminio.

¿Cómo se ganó Sheinbaum el respeto de Donald Trump?

En su reciente discurso en el Departamento de Justicia, Donald Trump elogio el trabajo de Sheinbaum en el combate al consumo de drogas, campaña que busca implementar en Estados Unidos.

“Hablé con la presidenta de México, una gran mujer, una mujer muy agradable. Le dije que muchas drogas entraban a nuestro país y eso es algo que no nos gusta para nada y le pregunté si había mucha adicción en México, pero ella respondió que ‘no somos un país consumidor’ y se me hizo una respuesta interesante”, contó el mandatario estadounidense.

Los elogios también los ha recibido de otros funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sheinbaum ha sorprendido a muchos en su país, no solo al defenderse de un aluvión de amenazas de Trump, sino también al forjar, de forma un tanto improbable, una relación de incipiente respeto público con su homólogo estadounidense, recalcó la periodista Natalie Kitroeff, en un artículo en The New York Times.

“Usted es dura”, dijo Trump en su más reciente llamada con la presidenta Sheinbaum, según recopila el medio estadounidense.

Trump ha llamado a Sheinbaum 'una mujer maravillosa'. (Foto: EFE) (CHRIS KLEPONIS / POOL/EFE)

Funcionarios de ambos países aseguran que la presencia serena y los resultados que ha obtenido Sheinbaum en materia de migración y fentanilo “parecen haberle granjeado su respeto”.

“Han impresionado a miembros clave de su gobierno, como el subdirector de Gabinetes de Políticas, Stephen Miller, quien supervisa la política interior y es asesor de seguridad nacional”, señala la periodista.

Kitroeff agrega que en su más reciente llamada entre ambos mandatarios, Sheinbaum enlistó a Trump las acciones y resultados que habían tenido en materia de migración y tráfico de drogas, por lo que “sugirió que los aranceles solo le harían más difícil explicar este nivel de cooperación a sus ciudadanos”.

“Trump guardó silencio durante un buen rato después de que ella dejara de hablar, y entonces, tras elogiar a Sheinbaum, comenzó abruptamente a atacar a Canadá, dijeron las personas”, contó la periodista.

Durante la llamada, Trump dictó un mensaje que se publicaría en las redes sociales sobre la pausa a la aplicación de aranceles a productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, acción que celebró el equipo de Sheinbaum.

“Trump ofreció excluir muchos productos mexicanos de los aranceles y luego empezó a dictar, en voz alta, un mensaje para Truth Social anunciando el acuerdo. Sheinbaum y su equipo estaban eufóricos”, se lee en el artículo.

Sheinbaum gana puntos al hablar en inglés con Trump

La periodista Natalie Kitroeff señala que funcionarios de Estados Unidos han celebrado que Claudia Sheinbaum hable en inglés con el presidente Trump, pues su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, no lo hacía.

“Sheinbaum ganó puntos al decidir hablar con Trump en inglés en sus llamadas, dijeron tres personas familiarizadas con las conversaciones. López Obrador hablaba con Trump en español, a través de un intérprete, y hablaba durante tanto tiempo que a menudo aburría al presidente”, contó.

Además, otra característica es que Sheinbaum acude “extremadamente preparada a sus conversaciones con el presidente”. “Ha estudiado sus discursos, viendo los videos, para intentar comprender el estilo de comunicación de Trump”, dijeron funcionarios de ambos países.

Sheinbaum acude 'extremadamente preparada a sus conversaciones con el presidente'. (Foto: EFE) (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Aseguran que el tono que ha usado Sheinbaum con Trump ha sido tranquilo, y los funcionarios la han percibido como seria y transparente.

“Ese enfoque equilibrado ha causado una gran impresión, sobre todo porque es muy diferente del de Trudeau, quien ha tenido intercambios más polémicos con Trump”, se lee en el artículo del New York Times.