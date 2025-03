‘Agradezco a la presidenta de México’: Trump reitera reconocimiento a Claudia Sheinbaum por campaña vs. fentanilo

Durante su discurso en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, reiteró su agradecimiento y reconocimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por darle la idea de realizar una campaña de prevención para evitar el consumo de fentanilo en su país durante una llamada telefónica.

“Agradezco a la Presidenta de México, en realidad, era una llamada sobre aranceles y hablamos sobre drogas. Me dio una idea que creo que será muy exitosa y basado en lo que va a ser increíble”, aseguró.

Recordó que durante la conversación, la Presidenta de México le comentó que en los anuncios de la campaña “El Fentanilo mata. Aléjate de las drogas”, se muestran los graves daños que drogas como el fentanilo le causan al cuerpo.

Asimismo, reconoció a la Presidenta de México, como una mujer muy agradable. En ocasiones anteriores, Trump se ha referido a Sheinbaum como “una mujer maravillosa”.

Apenas el pasado 19 de febrero, Trump oficializó la declaración de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ese mismo día, felicitó a Sheinbaum Pardo por su campaña de prevención contra el fentanilo.

En el FII PRIORITY Summit, el presidente estadounidense destacó que en las múltiples llamadas que tiene con personas “no aprendo nada de nadie porque lo sé todo”.

“Pero hablé con esta mujer y tan pronto habló sobre su campaña dije: ‘qué gran idea’”, apuntó. Asimismo, le agradeció al momento por darle esta idea.

Al día siguiente la mandataria mexicana agradeció el mensaje de su homólogo.

“Primero, agradecer la mención. Pienso que es importante, y siempre lo hemos hablado, de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no solo es un tema de México. No habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo”, comentó Sheinbaum sobre Trump en su conferencia matutina del 20 de febrero.