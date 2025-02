Sheinbaum agradece a Trump por ‘chulear’ campaña vs. las drogas: ‘Yo se los conté en la mañanera’

“¡Yo les conté eso que platicamos aquí en la ‘mañanera’!“, dijo Claudia Sheinbaum este jueves 20 de febrero por la felicitación de Donald Trump a su estrategia para prevenir el consumo de drogas en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el mensaje de Trump, quien adelantó que el Gobierno de Estados Unidos invertirá 100 millones de dólares en una campaña dirigida a los niños para que no consuman sustancias nocivas.

“Vamos a gastar millones de dólares en anuncios sobre lo malo que son las drogas para que los niños no las consuman, cómo se ‘comen’ tu cerebro, cómo destruyen tus dientes, tu piel“, explicó Trump.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la felicitación de Donald Trump?

“Primero, agradecer la mención. Pienso que es importante, y siempre lo hemos hablado, de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no solo es un tema de México. No habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo”, comentó en la ‘mañanera’ de este jueves 20 de febrero.

Sheinbaum añadió que la felicitación de Trump es un reconocimiento a la estrategia promovida por el movimiento de la Cuarta Transformación de atender las causas para prevenir el consumo de drogas en México.

A principios de enero, el Gobierno de Claudia Sheinbaum relanzó la campaña ‘Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata’. La mandataria aclaró que si bien en México no existe un problema de consumo de fentanilo, la campaña busca evitar que haya una crisis como la que se registra en ciudades de Estados Unidos y Canadá.

“¿De dónde viene el consumo de opioides en la sociedad estadounidense? De las farmacéuticas. Entonces, lo que no se puede es cerrar los ojos a lo que está pasando en Estados Unidos”, destacó.

‘Tensión’ entre México y EU por clasificar a cárteles como terroristas

La felicitación de Trump a Sheinbaum llegó en un momento de ‘tensión’ entre México y Estados Unidos, esto después de que el Departamento de Estado de ese país designó a seis cárteles mexicanos como terroristas.

En el documento, que entró en vigor este jueves 20 de febrero, el secretario Marco Rubio incluyó en la lista terrorista al Cártel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerados durante años como los más poderosos del mundo, así como al Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

Al respecto, Sheinbaum anunció el envió de dos reformas a la Constitución para ‘blindar’ la soberanía de México.

“Más allá del nombre que pongan, compartimos con el Gobierno de Estados Unidos la lucha contra estos grupos delictivos, particularmente por su impacto que tienen en la violencia, pero lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que no negociamos la soberanía”, puntualizó.

Ante esto, Claudia Sheinbaum adelantó que enviará dos iniciativas al Congreso de la Unión para reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución.