AMLO ‘defiende’ a Trump y ‘tira pedrada’ a Biden: ‘¿Por qué tienen a un candidato hostigado en los tribunales?’

¿Será que lo extraña? El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una sutil defensa a favor de Donald Trump, virtual candidato republicano a la Presidencia de EU y quien actualmente enfrenta un juicio en Nueva York por presuntos sobornos.

Todo empezó por la publicación de un informe del Departamento de Estado de EU en el que se afirma que “no hubo cambios significativos en la situación de Derechos Humanos” en México durante 2023.

El Departamento de Estado criticó a México al subrayar que entre los principales problemas en materia humanitaria están los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y contra la comunidad LGTBIQ+.

¿Qué dijo AMLO sobre el Informe Anual de Derechos Humanos?

López Obrador exigió que el Gobierno de EU respete la soberanía de México. (Mario Jasso)

López Obrador acusó al Departamento de Estado de no respetar la soberanía de los pueblos y calificó el informe como una muestra más de que los funcionarios estadounidenses siguen creyéndose “los jueces del mundo”. Fue durante esta ‘tiradera’ cuando el presidente defendió a Donald Trump.

“Ellos deberían ser respetuosos con nosotros. Nosotros no les decimos ¿por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atiendes a los jóvenes de EU que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Por qué reprimes y maltratas a los migrantes?”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo añadió que EU se “quedó con la manía” de hacer “cartas de buena conducta” sobre cómo se conducen los gobiernos de otras partes del mundo.

“Ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda, están anquilosándose el manejo de su política exterior… con todo respeto”, dijo.

¿De qué es acusado Donald Trump en Nueva York?

El virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, camina junto con su abogado Todd Blanche en la corte estatal en Manhattan. (Brendan McDermid/AP)

El expresidente de Estados Unidos (que busca su regreso a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo) está acusado de falsificar registros contables para ocultar presuntos pagos efectuados a Stormy Daniels, una actriz porno, con el fin de evitar que durante la campaña por la Presidencia en 2016, ella expresara públicamente que sostuvieron un amorío.

Este juicio es histórico pues es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es enjuiciado por cargos penales. Si pierde, Trump podría convertirse en el primer candidato presidencial estadounidense de alguno de los principales partidos en competir tras haber sido declarado culpable de un delito grave.

Se proyecta que el juicio durará al menos seis semanas y Trump tendrá que asistir todos los días que la corte sesione, una agenda que afectará su capacidad para hacer campaña.

“Esto es persecución política”, acusó acompañado con una legión de abogados y varios asesores. “Es un ataque a nuestro país”, subrayó.

Además de este caso, el Departamento de Justicia también tiene otro proceso contra Trump por mal manejo de documentos clasificados. Los cargos incluyen delitos por retener información clasificada, obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas, entre otros delitos.

Trump está acusado de guardar documentos relacionados con el “armamento nuclear en los Estados Unidos” y las “capacidades nucleares de un país extranjero”, junto con documentos de las sesiones informativas de inteligencia de la Casa Blanca, incluidos algunos que detallan las capacidades militares de EU.

Con información de AP y Bloomberg