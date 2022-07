Julian Assange no mató ni cometió delito grave: AMLO sobre carta que entregó a Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que durante su visita a la Casa Blanca le entregó una carta a su homologo estadounidense Joe Biden en la que le pide que Estados Unidos no encarcele al activista Julian Assange.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que en su misiva también explica al presidente estadounidense que México ofrece protección y asilo para el programador australiano, fundador de Wikileaks y acusado de filtrar cientos de miles de documentos secretos de diplomáticos y militares de EU.

“Le deje una carta al presidente Biden sobre Assange explicándole que no cometió ningún delito grave. Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún Derecho Humano y ejerció su libertad. Que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión”, dio a conocer AMLO en Palacio Nacional.

“Le explique también que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”, añadió.

En este contexto, López Obrador reconoció que, hasta el momento, no ha recibido una respuesta de Joe Biden. “Tengo que ser respetuoso y esperar que lo analice”, dijo.

Antes de su visita a Washington D.C., el titular del Ejecutivo mexicano había dicho que intercedería por Julian Assange ante Biden.

Incluso, propuso retirar la Estatua de la Libertad de Nueva York si Estados Unidos llega a condenar al programador, quien se encuentra detenido en este momento en Reino Unido.

Sin embargo, hasta este lunes, no se había dado a conocer si durante el encuentro bilateral se había conversado sobre este tema.