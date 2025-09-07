Localizan con vida a Marian Izaguirre en Morelia: Esto sabemos de la influencer desaparecida en Uruapan

La influencer Marian Izaguirre fue localizada tras cinco días de búsqueda. (Fotos: IA Gemini / Fiscalía General del Estado de Michoacán).

La influencer Marian Izaguirre, reportada como desaparecida en Uruapan (Michoacán) hace cinco días, fue localizada con vida en Morelia este sábado en la noche.

El hallazgo de la creadora de contenido mexicana fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán en un comunicado donde informa que se desactivó mecanismo de búsqueda de Alerta Alba, implementado en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

¿Qué pasó con Marian Izaguirre?

Un comunicado de la Fiscalía de Michoacán mencionó que la influencer fue encontrada en un hotel de Morelia “donde tenía varios días hospedada” y fue puesta bajo resguardo médico mientras se realizan las indagatorias.

“Fue auxiliada por paramédicos y canalizada a un nosocomio. En el lugar también fue localizado el vehículo propiedad de Flor Marian. La Fiscalía Especializada continúa con los actos de investigación a efecto de esclarecer los hechos”, detalla la dependencia.

La creadora de contenido, quien tiene 4 millones de seguidores en Tik Tok, había sido reportada como desaparecida el 1 de septiembre de 2025 en Uruapan. De acuerdo con la Alerta Alba Michoacán, la joven fue vista por última vez cerca de las 18:00 horas ese día en un auto KIA Río rojo y desde entonces no se tenía más información de ella.

El 2 de septiembre se emitió su ficha de búsqueda, en la que se detallaba que vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas beige, además de llevar como señas particulares una cicatriz y un lunar en el hombro derecho.

La creadora de contenido Marian Izaguirre fue localizada. (Foto: Facebook / Fiscalía General del Estado de Michoacán).

¿Quién es Marian Izaguirre?

Nacida el 13 de noviembre de 2001, Marian Izaguirre Pineda es reconocida creadora de contenido en TikTok, donde comparte videos de moda, estilo de vida, humor y trends.

Además de su faceta como influencer, Marian incursionó en la música en 2023 con el sencillo pop 'Boom Boom’, y creó una serie en TikTok llamada Súper agente Izaguirre, donde interpretaba a una policía en situaciones cómicas.

Su carisma le permitió consolidar una sólida base de fans que hoy supera los 321 mil seguidores en Instagram y 4 millones en TikTok.

En los días previos a su desaparición, Marian Izaguirre compartió contenido creativo en sus redes: realizó una parodia del evento Supernova Strikers y participó en el trend de ‘Ojitos Mentirosos’.

Su última publicación fue el pasado 28 de agosto: un lip sync de la canción ‘Porque te vas’ de la cantante Janette, en cuyos comentarios sus seguidores alertaron sobre su desaparición.