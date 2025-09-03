Desaparece influencer Marian Izaguirre en Michoacán: Esto sabemos del caso

Además de Marian Izaguirre, influencer con 3.9 millones de seguidores en TikTok, el mismo día desaparecieron dos mujeres más en Michoacán. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro/ @AlertaAlbaMich)

Marian Izaguirre, creadora de contenido muy popular en la plataforma TikTok, fue reportada como desaparecida, en la ciudad de Uruapan, Michoacán a cinco días de permanecer inactiva en sus redes sociales.

La noticia fue confirmada por Alerta Alba de Michoacán, una institución encargada de dar seguimiento al ‘Protocolo Alba’ un mecanismo mediante el cual se realiza la búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad.

La ficha de búsqueda de la influencer Marian Izaguirre Pineda, de 23 años, fue emitida el pasado martes 2 de septiembre; sin embargo, la joven fue vista por última vez el lunes primero de septiembre de 2025.

¿Qué sabemos de la desaparición de Marian Izaguirre?

El documento emitido por Alerta Alba de Michoacán indica que la última ocasión que la influencer, quien tiene 3.9 millones de seguidores en la red social TikTok, fue vista, iba a abordo de un auto KIA Río de color rojo.

Flor Marian Izaguirre Pineda, nombre completo de la creadora de contenido, subió al auto cerca de las 6:00 de la tarde, desde ese momento no se le volvió a ver, por lo cual las autoridades de Michoacán temen por la seguridad de la influencer.

Al momento de su desaparición, Marian llevaba un pantalón de mezclilla en color claro, blusa de color negro, chamarra y botas de color beige; además de aretes largos en forma de corazón en color plateado.

Actualmente, la influencer tiene el cabello lacio y corto; además como señas particulares se detalla que cuenta con una cicatriz en color obscuro y un lunar, ambas marcas en el hombro derecho.

Por ahora, el paradero de la creadora de contenido es desconocido. La última publicación que Marian Izaguirre hizo en sus redes sociales data del pasado sábado 30 de agosto.

La Alerta Alba de Michoacán indicó que en caso de tener información sobre el paradero de la influencer, las personas se pueden comunicar al número 800 614 2323 o dar aviso en las redes sociales oficiales de la institución.

¿Quién es Marian Izaguirre, influencer reportada como desaparecida?

Marian Izaguirre es una creadora de contenido nacida el 13 de noviembre de 2001, por lo que tiene 23 años. De forma inicial, la joven subía videos de trends y bailes muy populares entre el 2020 y 2021, algunos de los cuales recreó recientemente.

Entre su contenido, se encuentran videos de estilo de vida, moda y humor; también tenía una serie de videos en TikTok llamada “Súper agente Izaguirre”, en la cual actuaba como una policía en misiones, pero de forma cómica.

Sus videos la llevaron a crear una comunidad de 3 millones 900 mil seguidores en TikTok, una de las redes sociales en las que más presencia tiene.

Marian Izaguirre también se ha dedicado a crear una carrera como cantante al lanzar su primer sencillo de pop llamado ‘Boom Boom’ en 2023.

En sus últimas publicaciones, Marian Izaguirre hizo una parodia sobre el evento Supernova Strikers y se sumó al trend de ‘Ojitos Mentirosos’, al recrear la versión pero en Uruapan, Michoacán.

Además, grabó algunos clips vestida como payasito. La última publicación es de ella haciendo un lip sync de la canción’Porque te vas’ de la cantante Janette, en los comentarios de la publicación, sus seguidores han informado de su desaparición.

Además de Marian Izaguirre, la Alerta Alba de Michoacán informó que el mismo día, lunes 1 de septiembre, otras dos jóvenes llamadas Sherlyn Guadalupe Vázquexz Mondragón, de 18 años, y Berenice Mondragón Flores, 37 años, desaparecieron en Uruapan.