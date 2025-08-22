¿Qué pasó con Lil Nas X? Arrestan y hospitalizan al rapero tras pasear en la calle en ropa interior

En los últimos años, Lil Nas X ha cobrado popularidad e incluso ha logrado colaboraciones con famosos como Elton John. (Foto: Shutterstock)

Lil Nas X, un rapero estadounidense conocido por su colaboración con el cantante Elton John, fue arrestado luego de que fue visto paseando por las calles de Los Ángeles en ropa interior.

Montero Lamar Hill, nombre real del artista, cobró popularidad en años recientes debido a canciones como ‘Old Town Road’, un tema que se popularizó en redes sociales como TikTok.

Tras el arresto de Lil Nas X, fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles informaron que el rapero había sido internado en el hospital. Hasta ahora, el músico no ha comentado nada al respecto, ¿qué sabemos del caso?

¿Qué le pasó a Lil Nas X? Los videos previos a su arresto

El portal especializado en espectáculos TMZ compartió una serie de videos previo al arresto del rapero. En las imágenes se le ve caminando sin rumbo por Ventura Bulevar a las 4 de la madrugada del jueves, 21 de agosto.

Nada parecería fuera de lo habitual, de no ser porque Lil Nas X estaba utilizando únicamente unos calzoncillos blancos acompañados de unas botas vaqueras en un tono claro.

El artista camina por el centro de la calle, mientras chasquea y tararea una canción, también le pidió a la persona que lo estaba grabando que dejara de hacerlo y se fuera; sin embargo, en ocasiones volteó para posar a la cámara.

“Va a ser un hermoso amanecer” y “vengan a la fiesta”, son algunas de las frases que dice el músico mientras camina, hace algunas coreografías y usa la calle como una pasarela.

Lil Nas X caminó por la calle usando solo ropa interior unas botas vaqueras. (Foto: Shuttersrtock)

Al ver el comportamiento extraño del artista, algunas personas llamaron a la policía; sin embargo, Lil Nas X tuvo un fuerte altercado con los oficiales, ya que comenzó a golpearlos, por lo cual finalmente fue arrestado.

Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles informaron al canal de noticias NBC4 que luego de su detención el artista fue trasladado a un hospital en donde lo internaron con el objetivo de que recibiera tratamiento médico por una posible sobredosis.

“Fue trasladado a un hospital local por una posible sobredosis y puesto bajo arresto por agresión a un oficial de policía”, comentó una de las oficiales que estuvo involucrada en el caso para el portal de noticias.

Hasta este momento, Lil Nas X no ha emitido un comunicado al respecto. Las últimas publicaciones de sus redes sociales son del miércoles, un día antes de su arresto, en una de ellas se le ve usando una bata de baño y las botas de vaquero blancas.

El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado mes de abril después de haber “perdido el control” del lado derecho de su cara, indica la agencia de noticias EFE.

¿Quién es Lil Nas X, rapero arrestado tras pelea con la policía?

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, es un rapero, cantante y compositor estadounidense nacido el 9 de abril de 1999 en Lithia Springs, Georgia. Su carrera comenzó en internet, donde utilizaba plataformas como Twitter y SoundCloud para difundir contenido y música.

En 2018 lanzó de forma independiente la canción ‘Old Town Road’, una mezcla de rap y country que se viralizó en TikTok y le abrió las puertas a la fama e incluso lo llevó a firmar con la disquera Columbia Records.

En especial luego del remix con Billy Ray Cyrus, pues impulsó el tema al éxito mundial y lo convirtió en el sencillo con más semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100.

Anteriormente, Lil Nas X conversó con la revista People sobre las consecuencias negativas de la fama, pues le afectó: “Pasé directamente a la edad adulta rodeado de una fama inmensa”, dijo en su momento.

Después de este éxito, en 2019 publicó su primer EP con sencillos como ‘Panini’ y ‘Rodeo’. En 2021 lanzó su primer álbum de estudio, Montero.

Lil Nas X ha sido reconocido en los Premios Grammy, en los MTV Video Music Awards, los Billboard Music Awards y los American Music Awards. Además de su trayectoria musical, Lil Nas X es una figura relevante para la representación LGBTQ+ en el entretenimiento, luego de hacer pública su orientación sexual en 2019.