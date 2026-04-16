Arrestan a Ethan Jamieson, de ‘Los Juegos del Hambre’: Esto se sabe de la presunta agresión con un arma

Este no es el primer arresto de Ethan Jamieson, ya que enfrentó una situación similar en 2025. (Foto: www.lionsgatepublicity.com/ Imagen generada con IA Gemini)

Ethan Jamieson, actor conocido por su papel en la primera cinta de Los Juegos del Hambre, fue arrestado en Carolina del Norte, luego de que presuntamente agrediera a tres hombres con un arma de fuego.

El Departamento de Policía de Raleigh, ciudad donde sucedieron los hechos, compartió con la revista People que la aprehensión ocurrió el pasado miércoles 8 de abril y el caso sigue bajo investigación.

Actualmente, Ethan Jamieson tiene 27 años y, aunque fue parte de la exitosa cinta protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence, después de 2013 el actor no volvió a aparecer en otras películas o series.

¿Qué se sabe del caso del actor de ‘Los Juegos del Hambre’?

Las autoridades de Carolina del Norte informaron a la revista People que los hechos en los que se vio involucrado el actor ocurrieron el pasado 22 de marzo, cuando cerca de las 9:52 de la noche fueron alertados por disparos en Raleigh.

La víctima aseguró que una persona que iba a bordo de una bicicleta eléctrica había disparado contra su auto mientras él conducía, y añadió que dentro del vehículo iban dos personas más.

Luego de la denuncia, las autoridades comenzaron con la investigación y finalmente dieron con la identidad del presunto responsable: “Los detectives identificaron a Ethan Jamieson, de 27 años, como el individuo que supuestamente efectuó un solo disparo en dirección al vehículo de las víctimas”, dijo la policía a People.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta Ethan Jamieson?

El portal especializado en espectáculos TMZ obtuvo acceso a los documentos judiciales del actor, donde detalló que Ethan fue arrestado el pasado 8 de abril y que enfrenta tres cargos.

Las víctimas fueron identificadas como hombres con las iniciales EF, JM y KW, a quienes supuestamente amenazó con una pistola semiautomática de 9 mm, por lo cual el actor está siendo investigado por presunta agresión con arma mortal con intención de matar.

People indica que, tras su arresto, el actor solicitó la libertad bajo fianza; sin embargo, la solicitud le fue negada el 9 de abril, por lo que deberá esperar hasta su próxima audiencia, programada para el 30 de abril.

Esta no es la primera ocasión en la que Ethan se enfrenta a problemas con la ley, ya que había sido arrestado en marzo de 2025 por resistirse a la autoridad, de acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por la revista.

¿Quién es Ethan Jamieson en ‘Los Juegos del Hambre’?

Ethan Jamieson es conocido por su carrera actoral, la cual comenzó cuando era niño. Su debut ocurrió en la serie de televisión One Tree Hill, donde tuvo un papel secundario en uno de los episodios.

Tras ello, tuvo un papel en la película The Rusty Bucket Kids, que se estrenó en 2010; luego fue parte del cortometraje titulado Gravity, de acuerdo con su perfil de IMDb.

El actor participó en la cinta 'Los Juegos del Hambre' como uno de los tributos. (Foto: www.lionsgatepublicity.com/) (Murray Close)

El papel más recordado de su trayectoria llegó en 2012, cuando formó parte de la primera cinta de la saga Los Juegos del Hambre, junto a Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh Hutcherson (Peeta Mellark) y Liam Hemsworth (Gale Hawthorne).

En la cinta, Ethan Jamieson interpretó al tributo masculino del Distrito 4, quien logró esconderse al inicio; sin embargo, cuando aparece Cato, el tributo masculino del Distrito 2, lo atrapa y termina con su vida.

Luego de este personaje, Ethan Jamieson obtuvo un papel en la serie Justified: la ley de Raylan, donde apareció en un episodio; sin embargo, después de este trabajo no hay más información sobre la carrera del actor.