¡Adiós, Huevo Poeta! Muere Fernando Meza, actor de doblaje de Huevocartoon

Fernando Meza también era la voz del cubano, uno de los personajes que más disfrutaban las personas. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA Gemini)

Fernando Meza, el actor de doblaje mexicano conocido por sus papeles en películas como Un gallo con muchos huevos, falleció. La noticia fue dada a conocer por el estudio de animación Huevocartoon.

El también protagonista de la cinta mexicana Otra película de huevos y un pollo trabajó para esta compañía desde sus inicios, por lo cual Huevocartoon recordó al actor de doblaje por la creatividad y talento que aportaba a cada proyecto.

“Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz”, escribió el estudio en una publicación que realizaron en redes sociales.

Hasta este momento, no compartieron más información sobre las causas de muerte de Fernando Meza, quien era la voz de los icónicos personajes ‘Tlacua’ y ‘Lagartijo’, ya que pidieron respeto y privacidad para los seres queridos del actor.

¿Quién era Fernando Meza, actor de doblaje de Huevocartoon?

Fernando Meza estudió una licenciatura en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); sin embargo, centró su carrera en el doblaje de voz.

En una entrevista que dio para Huevocartoon hace 11 años, explicó que ingresó como talento del estudio de animación 12 años atrás, es decir, en el 2002, fecha desde la cual comenzó a hacer voces de diferentes personajes.

Lo que significa que fue uno de los primeros actores de doblaje de Huevocartoon, ya que la compañía fue fundada por los hermanos Rodolfo y Gabriel Riva Palacio Alatriste, Carlos Zepeda Chehaibar y Rodolfo Riva Palacio Velasco en 2001.

Con solo dos computadoras, Huevocartoon abrió oficialmente en 2002 como un sitio web en donde se hacían sátiras mediante animaciones protagonizadas por un grupo de huevos, un proyecto al que se unió Fernando Meza.

“Llevo 12 años trabajando en Huevocartoon, soy de las primeras voces que se utilizaron”, explicó el actor de doblaje en una entrevista, en donde afirmó que trabajar para la compañía era divertido.

“Trabajar con este equipo de personas, las que han estado, las que se han ido y las que siguen, todos siempre ha sido una familia y un grupo con el cual te diviertes”, agregó en su momento.

Dado que el actor fue parte de Huevocartoon desde los comienzos, la compañía añadió en su comunicado: “La historia de nuestra compañía simplemente no podría contarse sin él. Fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y con su increíble talento para crear voces, ha dejado un legado imposible de sustituir”.

¿En qué películas Fernando Meza fue actor de doblaje?

La voz de Fernando Meza es una de las más recordadas de las películas y cortometrajes de Huevocartoon, ya que interpretó a Tlacua, quien es un tlacuache quien junto a su amigo Cuache habitan las alcantarillas y su principal objetivo es encontrar qué comer.

Otro de sus personajes es el Huevo Poeta, quien interpreta versos y al finalizar dice “¡salud!”, para luego tomar un trago de vino; conforme van pasando los actos, su voz se transforma, ya que cada vez está más borracho.

En una conversación con Juan Frese, Fernando Meza afirmó que uno de los personajes que más disfrutaban las personas es el del Huevo Cubano, quien en ocasiones terminaba cantando.

Gran parte del éxito de los personajes, viene del mismo actor, ya que Huevocartoon explica que Meza solía ponerles características especiales a cada uno de los papeles que interpretaba.

“Desde el primer día, desde el primer guion, la primera grabación y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando siempre imprimió su sello cargado de simpatía y espontaneidad, que solo algunos privilegiados pueden tener”, señalan en el comunicado.

Algunas de las producciones en las que Fernando Meza actuó, de acuerdo con IMDb, son las siguientes:

Una película de huevos

Otra película de huevos y un pollo

Un gallo con muchos huevos

Marcianos vs. Mexicanos

Un rescate de huevitos

Huevos congelados

Además de su paso por Huevocartoon, el actor indicó en la biografía de sus redes sociales que era coach vocacional, conferencista y guionista.