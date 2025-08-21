Seres: ciencia ficción mexicana que explora la soledad en tiempos hiperconectados

En el ecosistema cinematográfico mexicano, pocas historias son tan singulares como la de Sandro, cineasta que decidió abandonar una carrera estable en administración de empresas para emprender en una de las industrias más complejas: el cine independiente. Su ópera prima, Seres, es el resultado de un trayecto que combina disciplina empresarial, pasión artística y la persistencia de un emprendedor que aprendió a navegar entre presupuestos limitados, rechazos iniciales y una visión creativa arriesgada.

Sandro confiesa que su acercamiento al séptimo arte fue tardío. Durante varios años trabajó en el sector corporativo antes de aceptar que su verdadera vocación estaba en las salas oscuras que lo habían maravillado desde niño. La decisión implicó romper con los prejuicios familiares y financieros: estudió cine los fines de semana en la Asociación Mexicana de Cine Independiente (AMCI), mientras mantenía un empleo de lunes a viernes. Más tarde, reforzó su formación con un posgrado en dirección y guion.

Ese cambio de rumbo lo llevó primero a festivales con cortometrajes, hasta dar el salto al largometraje con Seres. “Pasar de un corto a una ópera prima es un abismo. Las reglas son las mismas, pero la resistencia y los recursos que exige un largometraje son completamente distintos”, relata.

La chispa creativa de Seres nació de un encuentro fortuito: Sandro ayudó a una mujer de la tercera edad, Francis, a cruzar una calle, ella le narró cómo llevaba años sin contacto con sus hijos. Esa anécdota derivó en un guion que explora la soledad y el distanciamiento familiar, pero con un giro hacia la ciencia ficción: la irrupción de la tecnología como antagonista silencioso de las relaciones humanas.

Seres

En la cinta, Lucio, un ingeniero en robótica obsesionado con crear un androide femenino para fines médicos, encarna la cara tecnológica y aislada de la modernidad. Francis, en contraste, representa lo humano, lo cotidiano, la interacción simple. “El tema central es la soledad. La película plantea si la tecnología realmente nos acerca o nos está alejando de los demás”, explica Sandro.

Innovación con bajo presupuesto

Uno de los mayores retos de la producción fue dar vida a Nadine, la “fembot” que simboliza la obsesión tecnológica de Lucio. Con recursos limitados, el equipo descartó la opción de usar a una actriz y decidió construir un robot real, aunque de forma artesanal. Con piezas recicladas y creatividad, lograron dotarlo de movimientos básicos —ojos, brazos y boca— y de una expresividad suficiente para transmitir inquietud.

“En México muy poca gente había construido algo similar. El presupuesto era reducido, pero optamos por asumir esas limitaciones como parte del universo distópico de la historia”, comenta. Algunas escenas requirieron técnicas de marioneta y edición posterior para ocultar los mecanismos. El resultado, asegura, es un robot imperfecto pero verosímil, cuya precariedad refuerza la atmósfera del filme.

Un espejo de la sociedad actual

Más allá de la ciencia ficción, Seres busca invitar a la reflexión. “Vivimos en un mundo donde la tecnología facilita la vida, pero al mismo tiempo nos está aislando. Cada vez convivimos menos con la familia, y esa falta de interacción nos lleva a vacíos emocionales”, apunta el director.

La cinta toca temas de salud mental como ansiedad y depresión, vinculados a la soledad contemporánea. “Quiero que el público recuerde la importancia de convivir, de rescatar tradiciones familiares, de sentarse a la mesa juntos”, añade.

Sandro y su ópera prima Seres.

Próximos pasos

Con Seres en fase de distribución hacia festivales y salas comerciales, Sandro ya prepara su siguiente proyecto: Criaturas, un thriller policiaco con tintes de terror que busca financiamiento para rodarse en los próximos años.

El cineasta resume la esencia de su primera película en una frase que también podría definir su trayectoria personal: “Los caminos se enfrentan mejor acompañados”. Una reflexión que no sólo aplica al arte, sino a cualquier emprendimiento en un entorno de incertidumbre.