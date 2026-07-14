‘No supimos cómo hacerles daño’: Mbappé critica a Francia por no estar ‘a la altura’ de España

Mbappé aseguró que Francia no pudo imponer su plan de juego ante España en la semifinal del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

La selección de Francia quedó fuera de la final del Mundial 2026 tras perder 2-0 frente a España en las semifinales. Después del partido, Kylian Mbappé asumió la responsabilidad por el rendimiento de los ‘Bleus’ y reconoció que el equipo francés no mostró el nivel necesario para disputar un encuentro de esa magnitud.

“No jugamos el partido que queríamos, ni táctica ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas”, comentó.

Tras la dolorosa eliminación, Francia intentará cerrar su participación con una victoria en el partido por el tercer lugar, donde enfrentará al perdedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

El delantero del Real Madrid explicó que el plan para encarar la eliminatoria consistía en impedir que España dominara la posesión del balón, aunque reconoció que nunca pudieron ejecutarlo.

“España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño”.

De igual forma, Mbappé admitió que Francia perdió la batalla en el mediocampo y que el equipo estuvo por debajo del nivel técnico que exige una instancia como las semifinales de un Mundial.

“Con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el centro del campo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián Ruiz y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Cuando recuperábamos el balón, técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”.

Asimismo, el delantero francés, quien suma 8 goles en el torneo junto a Lionel Messi, no ocultó su frustración por quedarse a un paso de disputar otra final mundialista.

“Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Ahora es algo que tenemos que afrontar. Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras”, comentó.

Mbappé reconoció la superioridad táctica de Francia en la semifinal del Mundial 2026 (Fotografía. Xinhua)

¿Qué declaró Didier Deschamps después de perder con España?

Didier Deschamps coincidió con el análisis de su capitán y reconoció que Francia nunca encontró la forma de competir ante una selección española que impuso sus condiciones desde el inicio.

El entrenador explicó que los errores técnicos terminaron por inclinar el encuentro a favor del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

“Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar”.

Deschamps también reconoció la superioridad del rival y consideró que Francia generó muy poco peligro durante los 90 minutos. El técnico señaló que su equipo fue superado en lo técnico, cometió errores constantes en la circulación del balón y no logró generar opciones claras al ataque.

Aunque evitó responsabilizar al arbitraje por la derrota, dejó entrever su inconformidad con algunas decisiones del salvadoreño Iván Barton.

“No quiero culpar a nadie, pero voy a hacer una pregunta y no la voy a responder: ¿El árbitro tenía el nivel para una semifinal del Mundial? Aunque no es el motivo por el cual perdimos”.

Mbappé no cuestionó el nivel del arbitraje en la semifinal del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo fue la eliminación de Francia en el Mundial 2026?

Francia llegó a las semifinales después de eliminar a Paraguay y Marruecos en las fases previas, pero se encontró con una selección española que dominó gran parte del encuentro gracias al control del balón y la superioridad numérica en el mediocampo.

El conjunto español abrió el marcador durante la primera mitad con un penalti convertido por Mikel Oyarzábal y amplió la ventaja tras el descanso gracias a Pedro Porro, quien definió dentro del área tras una asistencia de Dani Olmo.

Con el 2-0 definitivo, España aseguró su lugar en la final del Mundial 2026, mientras que Francia perdió la oportunidad de disputar una tercera final consecutiva en la Copa del Mundo.

Los ‘Bleus’ todavía tendrán un compromiso por delante. El próximo 18 de julio enfrentarán al perdedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina en el partido por el tercer lugar, que también marcará el último encuentro de Didier Deschamps como seleccionador de Francia.

Con información de EFE