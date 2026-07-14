‘No puedo cambiar la historia’: ¿Maradona pidió perdón a Inglaterra por la ‘Mano de Dios’ en México 86?

En 2008, Diego Maradona habló para un medio británico sobre una de las jugadas más polémicas del Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro, FIFA]

La semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026, sin duda, promete ser uno de los partidos más explosivos de lo que va del campeonato, y no solo por el nivel de ambas selecciones, sino por la histórica rivalidad entre las dos escuadras, que hace recordar una de las jugadas más famosas y polémicas de la historia del futbol: la ‘Mano de Dios’ de Diego Armando Maradona durante los cuartos de final de México 1986.

Aunque el exfutbolista argentino defendió durante gran parte de su vida aquella anotación, en 2008 sorprendió al declarar que, si pudiera regresar el tiempo, pediría perdón por el histórico gol que marcó con la mano ante la selección inglesa. Sin embargo, apenas unos días después negó haber ofrecido disculpas y aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas.

La aparente rectificación convirtió el episodio en una controversia que permanece vigente casi cuatro décadas después de uno de los partidos más recordados en la historia de las Copas del Mundo.

¿Qué dijo Diego Maradona sobre la ‘Mano de Dios’?

El 22 de junio de 1986, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de México en un partido que trascendió el ámbito deportivo por disputarse apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas.

Al minuto 51, el futbolista inglés Steve Hodge intentó despejar el balón, pero terminó elevándolo hacia su propia área. Diego Armando Maradona se anticipó al arquero Peter Shilton y golpeó la pelota con la mano izquierda antes de enviarla al fondo de la portería.

El árbitro tunecino Ali Bin Nasser validó la anotación al no advertir la infracción y tampoco recibir alguna indicación de su asistente.

Apenas cuatro minutos después, Maradona firmó otra jugada inolvidable al recorrer más de medio campo, eludir a cinco futbolistas ingleses y marcar el denominado ‘Gol del Siglo’. Argentina ganó 2-1 y más tarde conquistó su segundo campeonato del mundo.

La 'Mano de Dios' de Maradona es una de las jugadas más polémicas en la historia de los mundiales. (Especial)

20 años después de aquella hazaña, el diario británico The Sun publicó una entrevista con Diego Armando Maradona en la que el excapitán argentino afirmó que, si tuviera la oportunidad, cambiaría lo ocurrido en el Estadio Azteca.

“Si pudiera pedir perdón y volver atrás y cambiar la historia, lo haría. Pero el gol todavía es un gol, Argentina fue campeona del mundo y yo fui el mejor jugador del mundo”, expresó.

Maradona también reconoció que nada podía modificar lo sucedido en aquel encuentro. “No puedo cambiar la historia, todo lo que puedo hacer es seguir adelante”, comentó al medio británico en enero de 2008.

Sin embargo, días después de aquellas declaraciones, el propio Maradona aseguró que la prensa británica había tergiversado sus palabras y negó haber pedido perdón a Inglaterra por la ‘Mano de Dios’. Explicó que nunca quiso disculparse y que únicamente señaló que el tiempo no podía regresar para cambiar la historia.

El exfutbolista que levantó la Copa del Mundo en 1986 sostuvo que hubo errores en la traducción de la entrevista y reiteró que el episodio ya formaba parte del pasado.

Diego Maradona fue la gran figura de Argentina en el partido contra Inglaterra en el Mundial de 1986. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuántas veces se enfrentaron Argentina e Inglaterra en los Mundiales?

Más allá del contexto geopolítico de ambas naciones, la rivalidad entre ambas selecciones ha sido de gran intensidad en la historia de la Copa del Mundo. El primer capítulo se dio en Chile 1962, donde Inglaterra ganó el primer enfrentamiento por 3-1.

Posteriormente, volvieron a verse las caras en 1966, en aquel Mundial donde Inglaterra levantaría el trofeo Jules Rimet. En esa ocasión, el conjunto de los ‘Three Lions’ se impuso 1-0 en los cuartos de final, en un partido recordado por la polémica expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

Argentina consiguió su victoria más emblemática en México 1986 con la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’ de Diego Armando Maradona.

Mientras que en Francia 1998 eliminó a Inglaterra en tanda de penales tras empatar 2-2 en octavos de final, aquel partido estuvo marcado por la polémica expulsión de David Beckham luego de dar una supuesta patada a Diego ‘El Cholo’ Simeone.

La revancha del hoy propietario del Inter de Miami de la MLS, donde juega Lionel Messi, llegó cuando marcó el gol de la victoria para el cuadro inglés en el Mundial Corea-Japón 2002, en la fase de grupos.

Ahora, ambas selecciones volverán a cruzarse en las semifinales del Mundial 2026, en lo que será el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo. Se trata de una rivalidad marcada por la polémica y la tensión entre ambas selecciones.